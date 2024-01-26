Медведев раскрыл деталь, которая помогла ему выиграть пятисетовый триллер у Зверева
Медведев рассказал, что перед Australian Open решил стать сильнее ментально
Теннисист Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP / Andy Wong
Российский теннисист Даниил Медведев перед Открытым чемпионатом Австралии рассказал, что скорректировал психологическую подготовку к турниру. Это помогло ему сегодня победить немца Александра Зверева и выйти в финал соревнования. Своими впечатлениями россиянин поделился после победы в полуфинале Australian Open в интервью на корте.
Финальный розыгрыш в полуфинальном матче Australian Open между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым. Видео © YouTube / Australian Open
"Месяц назад я решил немного измениться, чтобы стать сильнее ментально и меньше думать об отдельных болельщиках, которые тебе что-то кричат с трибун, или спорить с решениями судьи. Я всё ещё далек от того, чтобы быть идеальным, но я стараюсь", — пояснил теннисист.
Высокое значение ментальной составляющей Медведев и его команда косвенно подтвердили после матча, указывая пальцем на голову.
В решающем матче Открытого чемпионата Австралии Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, который ранее одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча пройдёт в воскресенье, 28 января, начало — в 11:30 по московскому времени.
Напомним, сегодня Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинале Australian Open. Встреча закончилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу российского спортсмена.