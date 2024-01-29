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29 января, 07:49

Медведев остался третьей ракеткой мира

Медведев сохранил третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

Российский теннисист Даниил Медведев на церемонии награждения после финального матча теннисного турнира Australian Open. Фото © ТАСС/EPA/

Российский теннисист Даниил Медведев на церемонии награждения после финального матча теннисного турнира Australian Open. Фото © ТАСС/EPA/

Россиянин Даниил Медведев сохранил третью позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после проигрыша в финале Australian Open. Обновлённый список представлен на сайте организации.

На первом месте по-прежнему серб Новак Джокович, вторая строчка — за испанцем Карлосом Алькарасом, на четвёртом месте итальянец Янник Синнер, а замыкает пятёрку россиянин Андрей Рублёв.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев способен стать первой ракеткой мира в текущем сезоне.

"В следующий раз обыграет Синнера. Сейчас же Медведеву надо начинать готовиться к Открытому чемпионату Франции. Но в целом по тому, что мы увидели на Открытом чемпионате Австралии, Даня может бороться за первое место в рейтинге по итогам года", — отметил Тарпищев в беседе с ТАСС.

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Напомним, 28 января Даниил Медведев в финале Australian Open проиграл Яннику Синнеру в пяти сетах, но выиграл первые две партии. Трёхчасовой матч закончился со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 в пользу Синнера. Последний выиграл свой первый финал турнира Большого шлема. А Медведев установил антирекорд: он стал единственным теннисистом, который дважды проиграл в финалах ТБШ, ведя со счётом 2:0 по партиям.

Александра Вишнякова
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