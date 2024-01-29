Медведев остался третьей ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев сохранил третью позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после проигрыша в финале Australian Open. Обновлённый список представлен на сайте организации.

На первом месте по-прежнему серб Новак Джокович, вторая строчка — за испанцем Карлосом Алькарасом, на четвёртом месте итальянец Янник Синнер, а замыкает пятёрку россиянин Андрей Рублёв.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев способен стать первой ракеткой мира в текущем сезоне.

"В следующий раз обыграет Синнера. Сейчас же Медведеву надо начинать готовиться к Открытому чемпионату Франции. Но в целом по тому, что мы увидели на Открытом чемпионате Австралии, Даня может бороться за первое место в рейтинге по итогам года", — отметил Тарпищев в беседе с ТАСС.