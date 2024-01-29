Регион

Уведомления отключены

28 января, 21:14

"Свежесть уходила на глазах": Теннисистка Пивоварова объяснила, почему Медведев проиграл Синнеру

Теннисистка Пивоварова: Медведев проиграл Синнеру из-за усталости

Теннисный турнир Australian Open, финал: Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев (Россия). Обложка © ТАСС / Asanka Brendon Ratnayake

Теннисный турнир Australian Open, финал: Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев (Россия). Обложка © ТАСС / Asanka Brendon Ratnayake

Российский теннисист Даниил Медведев устал к третьему сету и поэтому проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" высказала бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова.

"Даня упустил возможности в третьем сете, потому что в первых двух, как мне показалось, он выжал из себя всё, что мог. Играл собранно, практически без ошибок, показал очень хороший уровень тенниса — выходил вперёд, укорачивал, отыгрывал укороченный, классно с лёта исполнял. К сожалению, в третьем сете посыпались ошибки, видна была усталость, которую ждали с самого начала. Было видно, что ему становилось тяжелее", — пояснила Пивоварова.

По её словам, Медведев сделал всё, что было в его силах, хотя мог бы больше атаковать со второй подачи. Синнер тоже порой плохо подавал первую, что позволяло воспользоваться этим шансом. Однако свежесть Даниила "уходила на глазах" и ему так и не удалось победить, заключила спортсменка.

"Не хватило сил": Заслуженный тренер РФ назвал причину поражения Медведева в финале Australian Open
"Не хватило сил": Заслуженный тренер РФ назвал причину поражения Медведева в финале Australian Open

Напомним, Медведев в финале Australian Open проиграл Синнеру в пяти сетах, но выиграл первые две партии. Матч закончился со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 в пользу Синнера. Последний выиграл свой первый финал турнира Большого шлема.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Теннис
  • Даниил Медведев
  • Australian Open
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров