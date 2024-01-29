"Свежесть уходила на глазах": Теннисистка Пивоварова объяснила, почему Медведев проиграл Синнеру

Российский теннисист Даниил Медведев устал к третьему сету и поэтому проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" высказала бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова.

"Даня упустил возможности в третьем сете, потому что в первых двух, как мне показалось, он выжал из себя всё, что мог. Играл собранно, практически без ошибок, показал очень хороший уровень тенниса — выходил вперёд, укорачивал, отыгрывал укороченный, классно с лёта исполнял. К сожалению, в третьем сете посыпались ошибки, видна была усталость, которую ждали с самого начала. Было видно, что ему становилось тяжелее", — пояснила Пивоварова.

По её словам, Медведев сделал всё, что было в его силах, хотя мог бы больше атаковать со второй подачи. Синнер тоже порой плохо подавал первую, что позволяло воспользоваться этим шансом. Однако свежесть Даниила "уходила на глазах" и ему так и не удалось победить, заключила спортсменка.