"Свежесть уходила на глазах": Теннисистка Пивоварова объяснила, почему Медведев проиграл Синнеру
Теннисистка Пивоварова: Медведев проиграл Синнеру из-за усталости
Теннисный турнир Australian Open, финал: Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев (Россия). Обложка © ТАСС / Asanka Brendon Ratnayake
Российский теннисист Даниил Медведев устал к третьему сету и поэтому проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" высказала бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова.
"Даня упустил возможности в третьем сете, потому что в первых двух, как мне показалось, он выжал из себя всё, что мог. Играл собранно, практически без ошибок, показал очень хороший уровень тенниса — выходил вперёд, укорачивал, отыгрывал укороченный, классно с лёта исполнял. К сожалению, в третьем сете посыпались ошибки, видна была усталость, которую ждали с самого начала. Было видно, что ему становилось тяжелее", — пояснила Пивоварова.
По её словам, Медведев сделал всё, что было в его силах, хотя мог бы больше атаковать со второй подачи. Синнер тоже порой плохо подавал первую, что позволяло воспользоваться этим шансом. Однако свежесть Даниила "уходила на глазах" и ему так и не удалось победить, заключила спортсменка.
Напомним, Медведев в финале Australian Open проиграл Синнеру в пяти сетах, но выиграл первые две партии. Матч закончился со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 в пользу Синнера. Последний выиграл свой первый финал турнира Большого шлема.