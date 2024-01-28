"Не хватило сил": Заслуженный тренер РФ назвал причину поражения Медведева в финале Australian Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на проигрыш теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) итальянцу Яннику Синнеру. Специалист отметил, что он, конечно, расстроен поражением россиянина, но в теннисе, увы, нет ничейных результатов.

"Медведев просто героический человек. Он на этом турнире провёл на корте практически сутки, играл пятисетовые матчи. Ему просто не хватило физических сил, больше ничего. Потому что, когда побеждаешь в два сета и не выигрываешь последний мяч, значит, нет сил", — сказал Камельзон в беседе с "Газетой.ru".