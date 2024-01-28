"Не хватило сил": Заслуженный тренер РФ назвал причину поражения Медведева в финале Australian Open
Тренер Камельзон заявил, что Медведеву не хватило сил в финале Australian Open
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на проигрыш теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) итальянцу Яннику Синнеру. Специалист отметил, что он, конечно, расстроен поражением россиянина, но в теннисе, увы, нет ничейных результатов.
"Медведев просто героический человек. Он на этом турнире провёл на корте практически сутки, играл пятисетовые матчи. Ему просто не хватило физических сил, больше ничего. Потому что, когда побеждаешь в два сета и не выигрываешь последний мяч, значит, нет сил", — сказал Камельзон в беседе с "Газетой.ru".
Тренер также отметил грамотную игру Синнера. По его словам, итальянец провёл блестящий матч в финале.
Ранее Лайф сообщал, что в финале Australian Open Медведев уступил со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 46 минут. Для 22-летнего итальянца Синнера это первая победа на турнире Большого шлема.
ТАСС / AP / Andy Wong