Москвичам рассказали, стоит ли бежать в ужасе от ос-гигантов, которые нагрянули в столицу

Из-за смягчения климата в Москве стали фиксировать ос-гигантов. Однако бояться их не стоит — эти насекомые не опасны для людей и питаются только нектаром растений. Впервые их заметили на юге Московской области в 2018 году. Речь идёт об одном из самых крупных видов насекомых России, который называется сколия-гигант, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с "Москвой 24".

Чаще всего подобные насекомые встречаются в Северной Африке и некоторых областях вокруг Средиземного моря, а у нас их можно заметить в Крыму, на Кавказе и реже в европейской части страны. Сколии могут достигать 3–4,5 сантиметра в длину. Нашествия ос-гигантов ожидать не стоит, так как у данного вида очень сложный жизненный цикл.

"Эти насекомые не атакуют человека самостоятельно, но, конечно, если схватить огромную осу и сжать в кулаке, она будет защищаться и может ужалить или укусить. Однако в её яде не содержатся компоненты, которые вызывают серьёзную боль. То есть это будет неприятно, но не так, как если бы укусил шершень", — пояснил эксперт.

