Калининградский учёный обнаружил в янтаре неизвестный вид древней осы
В Калининграде сотрудник Музея янтаря обнаружил новый род и вид древней осы. Обложка © Сайт Музея янтаря
В Калининграде сотрудник Музея янтаря обнаружил новый род и вид древней осы. Открытие сделал специалист научного отдела, кандидат биологических наук Андраник Манукян, обнаружив насекомое подсемейства Poemeniinae в образце балтийского янтаря из коллекции учреждения.
В 2023 году учёный опубликовал описание находки в "Палеонтологическом журнале". Найденную в камне осу назвали Amberpoemenia, или "янтарная оса-поемения".
"Необычным кажется тот факт, что янтарная оса оказалась эволюционно более совершенной, чем современные виды этих насекомых. Это и ряд других обстоятельств дают основание для предположения, что вид охотился на насекомых, которые питались древесиной янтареносного дерева. После исчезновения "янтарных" лесов этот вид не сумел приспособиться к новым условиям и найти источник пищи", — сообщили в Музее янтаря.
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