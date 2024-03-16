Калининградский учёный обнаружил в янтаре неизвестный вид древней осы

"Необычным кажется тот факт, что янтарная оса оказалась эволюционно более совершенной, чем современные виды этих насекомых. Это и ряд других обстоятельств дают основание для предположения, что вид охотился на насекомых, которые питались древесиной янтареносного дерева. После исчезновения "янтарных" лесов этот вид не сумел приспособиться к новым условиям и найти источник пищи", — сообщили в Музее янтаря.