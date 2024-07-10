Биолог выбрал лучшее дедовское средство от комаров

На сегодняшний день самым эффективным и при этом дедовским методом в борьбе с комарами является установка москитных сеток на оконные и дверные проёмы. Также против жужжащих гадов могут помочь ультразвуковые отпугиватели, рассказал замдекана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Андрей Темников.

"Если окна деревянные, можно использовать марлю или другие похожие материалы. Помимо москитных сеток годятся ультразвуковые отпугиватели. Они издают звуки на высоких частотах, неслышимые для человека, но отпугивающие насекомых", — объяснил Темников в беседе с NEWS.ru.

Ещё одним способом борьбы с кровососущими могут стать фумигаторы. Некоторые из них убивают комаров, а другие — дезориентируют. Также можно распылить в комнате или на определённой территории различные эфирные масла. Например, комары не выносят ароматов можжевельника, эвкалипта, лемонграсса, иланг-иланга и лаванды и не переносят различные химические средства.

"Можно использовать химические средства, к примеру аэрозоли. Их следует распылять по всему жилищу, соблюдая меры предосторожности: в перчатках, респираторе и защитных очках, в отсутствие детей и домашних питомцев", — заключил Темников.