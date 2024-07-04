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4 июля, 01:01

Россиянам объяснили, как защитить ребёнка от комаров и что делать, если чадо укусили

Врач Масленников: Детям средства от комаров нужно наносить на одежду

Детей от комаров и прочих назойливых насекомых можно спасти репеллентами. Главное, наносить их на одежду, а не кожу, предупредил Ura.ru врач-педиатр Вадим Масленников.

"Пользоваться репеллентами можно, но наносить их нужно не на кожу, а на одежду. Если же укус насекомого пришёлся в глаз, то необходимо сразу же обратиться к врачу", — сообщил Масленников.

Если же насекомое уже укусило и появилось аллергическое раздражение, эксперт посоветовал воспользоваться антигистаминным препаратом. Можно пользоваться и народными средствами в борьбе с укусами, в частности раствором соды. А ванилин и эфирные масла можно наносить на шею для отпугивания кровососущих.

Врач оценила шансы отправиться на тот свет от укуса комара
Врач оценила шансы отправиться на тот свет от укуса комара

Ранее Life.ru писал, что в современных гипермаркетах продаются десятки средств от комаров. Например, можно купить спрей, мазь и даже специальные изделия, отпугивающие насекомых. Они действительно отгоняют мошек от тела, но имеют один опасный побочный эффект — вредят здоровью из-за почти ядовитого состава. Однако существует пять верных средств, не вредящих коже. Одно из них — раствор спирта и ароматического масла.

Обложка ©

Unsplash / National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Анатолий Симоненко
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