Россиянам объяснили, как защитить ребёнка от комаров и что делать, если чадо укусили
Врач Масленников: Детям средства от комаров нужно наносить на одежду
Детей от комаров и прочих назойливых насекомых можно спасти репеллентами. Главное, наносить их на одежду, а не кожу, предупредил Ura.ru врач-педиатр Вадим Масленников.
"Пользоваться репеллентами можно, но наносить их нужно не на кожу, а на одежду. Если же укус насекомого пришёлся в глаз, то необходимо сразу же обратиться к врачу", — сообщил Масленников.
Если же насекомое уже укусило и появилось аллергическое раздражение, эксперт посоветовал воспользоваться антигистаминным препаратом. Можно пользоваться и народными средствами в борьбе с укусами, в частности раствором соды. А ванилин и эфирные масла можно наносить на шею для отпугивания кровососущих.
Ранее Life.ru писал, что в современных гипермаркетах продаются десятки средств от комаров. Например, можно купить спрей, мазь и даже специальные изделия, отпугивающие насекомых. Они действительно отгоняют мошек от тела, но имеют один опасный побочный эффект — вредят здоровью из-за почти ядовитого состава. Однако существует пять верных средств, не вредящих коже. Одно из них — раствор спирта и ароматического масла.