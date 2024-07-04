Россиянам объяснили, как защитить ребёнка от комаров и что делать, если чадо укусили

Детей от комаров и прочих назойливых насекомых можно спасти репеллентами. Главное, наносить их на одежду, а не кожу, предупредил Ura.ru врач-педиатр Вадим Масленников.

"Пользоваться репеллентами можно, но наносить их нужно не на кожу, а на одежду. Если же укус насекомого пришёлся в глаз, то необходимо сразу же обратиться к врачу", — сообщил Масленников.

Если же насекомое уже укусило и появилось аллергическое раздражение, эксперт посоветовал воспользоваться антигистаминным препаратом. Можно пользоваться и народными средствами в борьбе с укусами, в частности раствором соды. А ванилин и эфирные масла можно наносить на шею для отпугивания кровососущих.