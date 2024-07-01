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1 июля, 15:20

Полчища комаров и мошек облепили "газель" в ХМАО

Полчища комаров и мошек облепили "газель" под Нижневартовском за 10 минут

Тысячи комаров и мошек "напали" на "газель" в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) буквально за десять минут. Зловещее видео с насекомыми, которые "облюбовали" автомобиль, опубликовал телеграм-канал SHOT.

Полчища комаров и мошек атаковали "газель" в ХМАО. Видео © SHOT

Уточняется, что насекомые активизировались под Нижневартовском. По словам местных жителей, такое большое количество крылатых появилось из-за погоды. В регионе сейчас настоящая жара, а ещё сильно поднялся уровень воды в Оби.

Причиной массовых нашествий насекомых-вредителей стало большое количество "бабушек"
Причиной массовых нашествий насекомых-вредителей стало большое количество "бабушек"

Ранее владельцев домашних животных предупредили, что насекомые могут заразить питомцев страшной болезнью — дирофиляриозом. Это сезонное заболевание поражает сердце и кожу.

Обложка ©

© SHOT

Дарья Нарыкова
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