Полчища комаров и мошек облепили "газель" в ХМАО
Полчища комаров и мошек облепили "газель" под Нижневартовском за 10 минут
Тысячи комаров и мошек "напали" на "газель" в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) буквально за десять минут. Зловещее видео с насекомыми, которые "облюбовали" автомобиль, опубликовал телеграм-канал SHOT.
Полчища комаров и мошек атаковали "газель" в ХМАО. Видео © SHOT
Уточняется, что насекомые активизировались под Нижневартовском. По словам местных жителей, такое большое количество крылатых появилось из-за погоды. В регионе сейчас настоящая жара, а ещё сильно поднялся уровень воды в Оби.
Ранее владельцев домашних животных предупредили, что насекомые могут заразить питомцев страшной болезнью — дирофиляриозом. Это сезонное заболевание поражает сердце и кожу.
© SHOT