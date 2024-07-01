Полчища комаров и мошек облепили "газель" в ХМАО

Тысячи комаров и мошек "напали" на "газель" в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) буквально за десять минут. Зловещее видео с насекомыми, которые "облюбовали" автомобиль, опубликовал телеграм-канал SHOT.

Полчища комаров и мошек атаковали "газель" в ХМАО. Видео © SHOT

Уточняется, что насекомые активизировались под Нижневартовском. По словам местных жителей, такое большое количество крылатых появилось из-за погоды. В регионе сейчас настоящая жара, а ещё сильно поднялся уровень воды в Оби.