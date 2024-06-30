Россиянам рассказали, какой страшной болезнью опасны укусы насекомых для домашних животных

От гнуса, слепней, комаров, мошек и клещей страдают как продуктивные животные, так и домашние питомцы. Назойливые насекомые снижают удой у коров до 40%, что примерно 100-120 тонн молока и 30 тонн мяса с каждого тысячного стада. Всего за один месяц лета Тюменская область потеряла более 100 миллионов рублей из-за гнуса, сообщает доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Дамир Удавлиев.

"Насекомые являются переносчиками многих инфекционных и инвазионных болезней таких как малярия, бабезиозы, онхоцеркоз, филяриоз, лейшманиоз и прочих. Одно из самых опасных заболеваний собак и кошек — это сезонное заболевание дирофиляриоз, которое может поражать сердце или кожные покровы", — говорит биолог.

Основными переносчиками круглых червей-паразитов являются комары, вши, клещи и слепни. Гельминты и нематоды могут поражать маленьких и взрослых собак и кошек. Для защиты лучше всего использовать репелленты, которые одобрили ветеринары в зависимости от вида и веса питомца.

"Если ветеринарных препаратов нет в наличии, а контакт с насекомыми неизбежен, можно использовать и средства, предназначенные для защиты людей. При этом необходимо помнить, что препараты рассчитаны на вес человека в размере 80-90 кг, поэтому необходимо делать корректировку дозу по весу животного", — рекомендовал он в беседе с "Газетой.ru".

Рекомендуется после прогулок осматривать животных и следить за их физическим состоянием. Если ваш питомец ведёт себя вяло и необычно, стоит обратиться к медикам.