Причиной массовых нашествий насекомых-вредителей стало большое количество "бабушек"
СФУ: Численность насекомых-вредителей связана с количеством "бабушек" и "внуков"
Вспышки и исчезновения насекомых-вредителей оказались связаны. Количество молодых особей зависит от численности "бабушек": если "бабушек" такого вида насекомых много, то растёт и количество "внуков". К такому выводу пришли учёные Сибирского федерального университета. Однако если было много насекомых-"родителей", то "внуков" будет мало, пишет "Газета.ru" со ссылкой на Минобрнауки РФ.
Насекомые живут недолго, а "родители" постоянно конкурируют с "внуками" за еду. С "бабушками" "внуки" в такое противодействие не вступают. Отсюда характер и регулярность вспышек. Погодные факторы при этом на численность насекомых никак не влияют.
Однако стоит отметить, что размножение лесных насекомых до конца не изучено. Эксперты и специалисты точно не знают, где появится следующая вспышка и что предшествовало её началу. Им пока остаётся просто фиксировать уже состоявшиеся очаги и наблюдать за вредителями на небольшом интервале времени (в среднем это три-четыре года).
Ранее Life.ru писал о народных методах борьбы с комарами и мошками, которые в тёплое время года атакуют на природе. В список средств защиты вошли ароматические масла и раствор с ванилином. Также в разгар летней мошкары нелишним будет прочитать наш материал о "бабушкиных методах", которые помогают при укусах насекомых.
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