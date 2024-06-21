Причиной массовых нашествий насекомых-вредителей стало большое количество "бабушек"

Вспышки и исчезновения насекомых-вредителей оказались связаны. Количество молодых особей зависит от численности "бабушек": если "бабушек" такого вида насекомых много, то растёт и количество "внуков". К такому выводу пришли учёные Сибирского федерального университета. Однако если было много насекомых-"родителей", то "внуков" будет мало, пишет "Газета.ru" со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Насекомые живут недолго, а "родители" постоянно конкурируют с "внуками" за еду. С "бабушками" "внуки" в такое противодействие не вступают. Отсюда характер и регулярность вспышек. Погодные факторы при этом на численность насекомых никак не влияют.