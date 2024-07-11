Топ-3 знаков зодиака, которые могут и будут манипулировать вами в отношениях

Некоторые носители знаков зодиака славятся своей верностью и преданностью, другие же могут проявлять совсем иные качества в отношениях. Давайте поговорим о трёх знаках, которые могут использовать своих партнёров для достижения собственных целей. Ведь предупреждён — значит вооружён.

Знак зодиака Телец ставит роскошь и комфорт превыше всего

Три знака зодиака, использующие партнёров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Тельцы ценят комфорт и стабильность. Этот знак зодиака известен своей любовью к роскоши и стремлением окружить себя красивыми вещами. Если вы встретили Тельца, готовьтесь к тому, что для него важно качество во всём: еде, одежде, жилье. Такая привязанность к материальным благам нередко становится приоритетом в их жизни, затмевая искренние чувства. В отношениях Тельцы верные и преданные, но иногда их любовь к роскоши может затмить истинные чувства. Они нередко рассчитывают на материальную поддержку своих вторых половинок. Телец умеет использовать ресурсы партнёра для достижения своих целей: будь то дорогие подарки, совместные путешествия или стильные обновки. Если вы готовы к тому, что ваш партнёр будет стремиться к высокому уровню жизни за ваш счёт, знак зодиака Телец — вполне неплохой себе вариант.

Знак зодиака Лев и его запрос на ответную щедрость

Знаки зодиака, которым нельзя доверять в любви. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Лев — знак, управляемый Солнцем, — настоящий король. Этот знак славится своей яркой харизмой и уверенностью в себе. Львы обожают быть в центре внимания и окружать себя роскошью. Поэтому для них важно, чтобы партнёры разделяли их страсть к комфорту и стилю. Львы высоко ценят материальные выражения привязанности и считают, что истинная любовь должна сопровождаться щедрыми подарками и знаками внимания. Щедрость Льва не знает границ, но они ожидают такого же в ответ. И никак иначе, ведь для них это доказательство искренних чувств. Если вы не готовы постоянно баловать своего Льва и окружать его роскошью, отношения с этим знаком могут стать для вас настоящим испытанием.

Скорпионы и их склонность к контролю

Кто из знаков зодиака использует партнёров? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Скорпион, под управлением Плутона и Марса, — один из самых страстных и загадочных знаков зодиака. В любви они проявляют невероятную интенсивность и глубину. Их магнетизм и сила воли притягивают многих, но за этой внешней страстностью часто скрывается корыстная сторона. Представители знака зодиака Скорпион стремятся к полной власти и контролю в отношениях, и материальная сторона не является исключением.

Они могут использовать ресурсы своего партнёра для достижения своих целей и обеспечения желаемого уровня комфорта и безопасности. Благодаря исключительной проницательности Скорпионы точно понимают, как и когда воспользоваться преимуществами, которые даёт партнёр. Если вы не готовы к постоянному контролю и манипуляциям, будьте осторожны с этим знаком.

Телец, Лев и Скорпион: будьте осторожны с ними в отношениях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk