Таро карта дня на 11 июля: Какие трудности гарантирует "Башня"

Не только нумерология и астрология могут диктовать, как жить людям всех знаков зодиака. Давайте посмотрим, как выбранная карта Таро может повлиять на энергетику конкретной даты. Вот на 11 июля 2024 года выпадает карта "Башня". Давайте узнаем, как она скажется на вашем дне, — испортит его или поможет преодолеть препятствия и вырасти из них?

Что означает "Башня" в картах Таро и почему её стоит опасаться

Что означает карта Таро "Башня" и почему её стоит опасаться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Isaiah Fainberg

Символика карты представляет собой изображение высокой башни, поражаемой молнией, люди падают из окон. Этот образ символизирует разрушение устоявшихся структур, иллюзий и ложных убеждений.

Карта Таро "Башня" обычно ассоциируется с переменами, крахом, разрушением и неожиданными изменениями. Это один из высших арканов, которые воспринимают как негативное предсказание в толковании расклада Таро. Белла Винкс Таролог, экстрасенс

Карта Таро "Башня" может указывать на неожиданные события, которые приведут к изменениям в жизни, но при этом эти перемены могут быть неизбежными и даже благоприятными в конечном итоге. Это как раз тот случай, когда нужно пройти через препятствие, чтобы получить награду.

Чего ждать от четверга, 11 июля 2024 года, если на него выпала "Башня" из Таро

Таролог назвала карту дня: "Башня" выпала на четверг, 11 июля 2024 года, — что это значит? Фото © Freepik

Карта Таро "Башня" может влиять на энергетику четверга, создавая атмосферу перемен и неожиданных событий. В этот день — 11 июля 2024 года — люди могут ощутить напряжение, разрушение старых порядков и принципов, желание всё бросить и начать с начала.

Если не следить за своими действиями и словами, "Башня" своей энергетикой создаст в жизни людей не самые приятные ситуации, будет много тревоги или неудобств. Однако высший аркан "Башня" также может предоставить возможность для очищения и освобождения от чего-то, что уже не служит высшей цели.

Четверг может стать днём, когда люди будут сталкиваться с реальностью, когда осознают, что некоторые аспекты их жизни нуждаются в изменениях. "Башня" может быть вызовом, но также откроет возможности для роста и личного развития. Белла Винкс Таролог, экстрасенс

Рекомендуется быть готовым к неожиданностям и гибким в планировании четверга, 11 июля 2024 года. Используйте энергию карты "Башня", чтобы пересмотреть свои цели и стратегии, освободиться от устаревших убеждений и принять перемену как возможность для роста.

Что означает карта Таро "Башня" в раскладе на любовь

Что означает карта Таро "Башня" в раскладе на любовь? Фото © Freepik

Как рассказывает таролог, появление в раскладе Таро на любовь карты "Башня" появляется перед потенциальными изменениями в отношениях. Это может быть сигналом о неожиданных событиях или кризисе. Возможно, что старые образцы поведения или устоявшиеся динамики будут разрушены, чтобы дать место для чего-то нового.

Это может быть как позитивным, так и негативным событием в зависимости от контекста расклада и других карт, которые её окружают. Белла Винкс Таролог, экстрасенс