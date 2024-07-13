10 правдивых признаков, что человек только притворяется добряком, а в душе тот ещё чёрт

К сожалению, в жизни нередко встречаются негодяи и обманщики, которые могут навредить. Если вовремя распознать такого человека, то получится избежать потенциальных негативных последствий, таких как манипуляции, обман, ущерб для психического здоровья и доверия. Не поддавшись на влияние лживых проявлений доброжелательности, вы сохраните свою эмоциональную и психологическую стабильность, а возможно, ещё и кошелёк. Life.ru рассказал о десяти чётких признаках поведения лгунов, только притворяющихся добрыми. Об этом точно нужно знать, чтобы не попасться на их удочку.

1. Манипулятивность

Люди, склонные к манипуляции, никогда не станут помогать бескорыстно, они всегда ждут что-то взамен. Фото © Freepik

Часто люди, притворяющиеся хорошими, используют свою "доброту" как способ управления другими. Они могут ожидать от вас благодарности, часто материальной, или каких-то услуг в ответ на свои поступки. Их помощь всегда выглядит как манипуляция: они вроде бы предлагают решить проблему, но с обратной услугой. А вот если от вас ничего не ждут взамен, значит, помощь действительно была от чистого сердца.

2. Двойственность

У таких людей часто можно заметить разрыв между их словами и поступками. Они обычно говорят одно, но делают совершенно другое, что свидетельствует о неискренности и притворстве.

3. Искусственное поведение

Маска всегда видна: когда человек притворяется, это можно заметить невооружённым глазом, ведь его действия будут выглядеть неестественно. Фото © Freepik

Люди, которые притворяются душками, могут выглядеть неестественно в своих проявлениях доброты. Их улыбка или добросердечные поступки покажутся излишне преувеличенными или неискренними. Поэтому нужно смотреть, насколько человеку комфортно в такой роли. Чаще всего искренние эмоции показывают глаза.

4. Отсутствие эмпатии

Неискренние люди могут выдавать себя отсутствием истинной эмпатии к другим. Их добрые поступки вызваны скорее какой-то выгодой для них самих, чем настоящим желанием помочь кому-то.

5. Проявление агрессии или негатива

Добрый человек не позволит себе нахамить официанту, а тем более спровоцировать конфликт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Некоторые люди могут скрывать свою истинную сущность за маской доброты по отношению к вам, но в других ситуациях проявлять агрессию, негатив или жестокость. Если вы заметили, что человек позволяет себе грубить незнакомцам, подчинённым или, например, плохо о ком-то отзывается, то, скорее всего, он совсем не такой, каким пытается выглядеть. И в какой-то момент он снимет маску и покажет своё настоящее лицо.

6. Отсутствие последовательности

Люди, притворяющиеся добрыми, меняют своё поведение в зависимости от обстоятельств и выгоды. Они будут лапочками только когда это приносит им какие-то бонусы. К примеру, сначала вам могут внушить, что нужно сделать одно, а потом вдруг резко поменять решение и предложить другой путь. Чаще всего это говорит о том, что человек просто выбирает варианты, в которых сможет получить то, что ему нужно.

7. Избегание ответственности за свои поступки

Лживые и непорядочные люди никогда не возьмут ответственность на себя, а будут всячески стараться переложить её на другого. Фото © Shutterstock / FOTODOM / pathdoc

Неискренний человек, который является далеко не ангелом, может избегать ответственности за свои действия, оправдываясь тем, что они "только хотели помочь" или "делали это из лучших побуждений".

8. Странные ценности и убеждения

Как правило, у таких людей нет ценностей, поэтому они придумывают их на ходу, а потом удачно забывают, о чём говорили. Если вы замечаете, что человек постоянно говорит разное и путается в показаниях, значит вся его жизнь, как и "доброта" — сплошная сказка.

9. Избегание глубоких и искренних отношений

Если человек не подпускает к себе близко, значит, ему есть что скрывать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Люди, притворяющиеся добрыми, могут избегать развития глубоких и искренних отношений с другими, поскольку им сложно поддерживать маску ангела на протяжении длительного времени. Помимо того, лгуны всегда будут стараться спрашивать больше о вас и не позволят копаться в своих чувствах и эмоциях. Такая "дистанция" — явный признак, что дружить с вами человек точно не собирается и уйдёт из вашей жизни, как только получит своё.

10. Избирательность в доброте

Люди, притворяющиеся добрыми, могут оказывать симпатию только определённым знакомым или в конкретных ситуациях, выбирая, кому и когда помогать, исходя из собственных интересов. Запомните важное правило: "Нельзя быть добрым наполовину".