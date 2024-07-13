И в горе, и в радости: Большинство россиян считают свои семьи идеальными

Большинство (53%) россиян считают семьи, в которых выросли, идеальными. Среди них 14% полностью разделяют это мнение, в то время как 39% склонны согласиться с ним. Такие результаты следуют из исследования, которое есть в распоряжении "Газеты.ru".

Так, ещё 38% опрошенных выразили некоторые сомнения в идеальности своей семейной жизни: среди них 12% категорически не согласны с утверждением, что росли в счастливой семье, а 26% склонны скорее не согласиться с ним.

Исследование также показало, что среди состоящих в браке россиян каждый десятый абсолютно уверен в том, что их текущая семья является идеальной, в то время как для 54% данное утверждение скорее соответствует действительности. Однако примерно треть респондентов (30%) не разделяют этой точки зрения, считая свои семейные отношения либо неидеальными (23%), либо совсем неидеальными (4%).

Среди молодёжи в возрасте 18–24 лет лишь 48% знают о существовании Дня семьи, любви и верности, однако лишь 11% из них активно отмечают этот праздник. В то же время среди возрастных групп 35–44 года и 45–59 лет осведомлённость о празднике достигает 60%, при этом 30–35% из них отмечают этот день.