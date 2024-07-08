В понедельник, 8 июля, отмечается День семьи, любви и верности. В связи с этим корреспонденты kp.ru провели опрос, чтобы узнать, что для россиян самое важное в семейной жизни и на чём строятся и держатся отношения.

Журналисты сообщили, что на голосовании можно было выбрать несколько вариантов ответа. В итоге 59% заявили, что главное — это доверие и понимание.

"Без понимания и доверия всё остальное называется "брачный договор". Это не семья, а так, недоразумение", — заявил один из участников опроса.

Другая участница также подчеркнула важность полного взаимоуважения и взаимопонимания. По её словам, надо уметь слышать друг друга, а также находить компромиссы, потому что в другом случае толку от таких отношений не будет.

Помимо того, 45% сообщили, что главным являются дети, так как без них это просто отношения двух взрослых людей. Одна из опрошенных даже уточнила, что для неё счастье — видеть от них любовь и заботу.

В то же время 39% россиян выбрали вариант ответа "уважение". Они убеждены, что если такого в паре нет, то лучше не заводить детей, да и семьи у них не получится. На этом фоне 34% опрошенных заявили, что для семьи важна любовь, потому что без неё не будет ни взаимопонимания, ни уважения.

Некоторые считают, что без финансового благополучия не получится семьи. Так ответили 18% респондентов. 9% верят, что важнее равноправие, а ещё 1% участников голосования выбрал вариант "другое". По данным издания, многие написали, что все перечисленные варианты делают семью семьёй.