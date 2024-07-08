В Госдуме призвали законодательно закрепить понятие "студенческая семья"

4 июля Правительство России представило нацпроект "Семья", цель которого — укреплять и развивать ценность брака среди молодёжи. Особое внимание там уделили и студенческим семьям. Необходимо, чтобы в ближайшие годы именно эта категория россиян получила поддержку от государства, отметил в беседе с Life.ru заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв.

Студенческим парам приходится трудно, особенно когда на руках маленький ребёнок, на них большая ответственность за себя, за малыша, за учёбу или преподавание, ведь среди преподавателей тоже немало молодых родителей. Молодёжь сталкивается с огромным количеством трудностей. Александр Толмачёв Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике

Парламентарий добавил, что правительство предлагает создать все условия для проживания в вузовских общежитиях для студентов с детьми, в самих образовательных учреждениях будут созданы комнаты матери и ребёнка. И государство, и общество, и сфера высшего образования готовы помогать молодым семьям, подчеркнул депутат.

"Необходимо как можно скорее закрепить в законодательстве понятие "студенческая семья". Официальный статус — это возможность для государственной поддержки на совершенно ином уровне, оказание комплексной, целенаправленной помощи в федеральном масштабе", — заключил зампред Комитета ГД по молодёжной политике.

Сегодня, 8 июля, в РФ отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Дата официально установлена как праздник указом президента от 28 июня 2022 года.