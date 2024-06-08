Юрист рассказала про меры поддержки молодых семей, о которых знают далеко не все

Не все молодые россияне знают, какая помощь от государства им положена. По словам юриста Ольги Плотниковой, только небольшое число людей назовёт более двух программ поддержки.

Эксперт рассказала РИА "ФедералПресс", что молодой семьёй считается та, в которой одному из супругов не более 35 лет, или неполная семья с детьми, где родителю также не больше 35. Для этих категорий действуют следующие программы поддержки:

программа "Молодая семья";

семейная ипотека с господдержкой и выплаты на погашение ипотеки молодым семьям;

пособие по беременности и родам и выплаты при рождении ребёнка;

выплаты на ребёнка до 1,5 и 3 лет;

материнский капитал;

социальный налоговый вычет на обучение и лечение детей;

семейный автомобиль;

выплаты на ребёнка до трёх лет, чьи отцы проходят срочную службу в армии, также средства выплачиваются на детей курсантов военных образовательных организаций, но только пока отец учится на первом курсе;

выплаты молодым специалистам;

социальный контракт;

развивающийся институт семейного предпринимательства и другие.