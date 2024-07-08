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8 июля, 14:12

В Казани День семьи, любви и верности отпраздновали 11-часовым фестивалем

На минувших выходных в Казани в парке имени Горького состоялся 11-часовой фестиваль "Большой семейный пикник". Программа, посвящённая празднованию Дня семьи, любви и верности, включала мероприятия как для детей, так и для взрослых.

В Казани отпраздновали День семьи, любви и верности 11-часовым фестивалем. Видео © Предоставлено Life.ru

Фестиваль шёл 6 июля с 11:00 до 22:00. Для горожан провели мастер-классы по прикладному искусству и лекции о вторичном потреблении. В парке также были организованы фуд-корт и партнёрские площадки от волонтёров-медиков и активистов "Движения первых". Маленьких гостей на празднике ждали игровые зоны с аниматорами, а для молодых семей был организован велоквест "Курс на Казань" по знаковым местам города. Атмосферу праздника в течение 11 часов создавали выступления диджеев, кавер-групп и детских творческих коллективов, а завершился вечер кинопоказом под открытым небом.

Тем временем в Москве президент РФ Владимир Путин в День любви, семьи и верности встречался с финалистами конкурса "Это у нас семейное". В ходе беседы с соотечественниками он назвал укрепление российских семей главным приоритетом для государства. Также президент выступил за то, чтобы выплачивать семьям непотраченные остатки материнского капитала на сбор детей в школу. Лидер РФ считает, что можно начать с десяти тысяч рублей, а "потом посмотрим".

День Петра и Февронии 8 июля: каноны счастливой семейной жизни, по мнению психолога Лабковского
День Петра и Февронии 8 июля: каноны счастливой семейной жизни, по мнению психолога Лабковского
Обложка ©

Предоставлена Life.ru

Наталья Исакова
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