Путин поддержал нововведение для россиян, получивших маткапитал

Президент России Путин предложил выплачивать российским семьям неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тысяч рублей. Такую инициативу он озвучил на встрече с победителями конкурса "Это у нас семейное".

"Ситуация известная: после того, как люди расходуют основную часть маткапитала, остаётся какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя. Поэтому нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте для начала сделаем 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть и другие шаги сделаем", — отметил Путин.