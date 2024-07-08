Путин поддержал нововведение для россиян, получивших маткапитал
Путин предложил выплачивать семьям неиспользованные остатки маткапитала
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Президент России Путин предложил выплачивать российским семьям неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тысяч рублей. Такую инициативу он озвучил на встрече с победителями конкурса "Это у нас семейное".
"Ситуация известная: после того, как люди расходуют основную часть маткапитала, остаётся какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя. Поэтому нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте для начала сделаем 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть и другие шаги сделаем", — отметил Путин.
Путин предложил выплачивали семьям неиспользованные остатки маткапитала. Видео © Life.ru
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин предложил увеличить срок действия государственной программы по предоставлению маткапитала с 2026-го по 2030 год. В 2024 году выплаты составляют 630,4 тысячи на первого ребёнка и 833 тысячи — на второго. А если родители ранее уже получали выплату при рождении первого малыша, при рождении второго им положена доплата в размере 202,6 тысячи.