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7 июля, 12:00

День Петра и Февронии 8 июля: каноны счастливой семейной жизни, по мнению психолога Лабковского

День семьи, любви и верности — это особый праздник, посвящённый укреплению семейных уз и ценностей. В этот день отмечается важность семейных отношений, взаимопонимания, поддержки и верности. Психолог Лабковский нередко затрагивает тему семьи и даёт полезные советы.

Семья — это основа общества, именно в ней формируются ценности, навыки и отношения, которые сопровождают человека на протяжении всей жизни. День семьи, любви и верности 8 июля напоминает нам о важности времени, проведённого вместе, о заботе и внимании к близким, необходимости уважать и ценить друг друга, строить отношения на взаимопонимании и доверии.

К сожалению, с проблемами в браке сталкиваются многие пары, и это абсолютно нормально. Главное, чтобы было стремление сохранить отношения и найти точки раздора. В супружестве, как и в настольной игре, есть определённые правила, которым необходимо следовать, если вы хотите выиграть. Life.ru раскрыл четыре главных канона счастливой семейной жизни от психолога Лабковского.

Правило №1: Быть собой и позволять это своему партнёру

Если постоянно прятаться за маской, то у партнёра не будет возможности узнать вас. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Если постоянно прятаться за маской, то у партнёра не будет возможности узнать вас. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Быть самим собой в отношениях с любимым человеком имеет важное значение, поскольку это способствует искреннему взаимопониманию. Когда мы остаёмся верными себе, то не притворяемся и не скрываем свои истинные чувства, мнения и потребности. Это определённо помогает созданию здоровых и долговременных отношений, основанных на взаимном доверии. Быть самим собой также означает быть открытым и уязвимым перед партнёром, делиться своими радостями, страхами и трудностями, что сильно укрепляет эмоциональную связь. Кроме того, когда мы остаёмся верными себе, то сохраняем свою индивидуальность и уникальность — это делает отношения более интересными и насыщенными. Партнёр видит и ценит нас именно такими, какие мы есть, а не такими, какими хотим казаться.

Правило №2: Не ломать друг друга

Когда хочется изменить в человеке всё — это не ваш человек. Фото © Freepik

Когда хочется изменить в человеке всё — это не ваш человек. Фото © Freepik

Принятие партнёра таким, какой он есть, — важное условие здоровых отношений. Когда человек чувствует, что его любят и принимают в своём естестве, он становится увереннее в себе и своих действиях. Кроме того, принятие партнёра, безусловно, помогает избежать конфликтов и недопониманий в отношениях. Когда мы не пытаемся изменить другого человека или навязать ему свои взгляды и стандарты, мы создаём основу для гармоничного сосуществования и взаимопонимания.

Правило №3: Общаться между собой словами через рот

Если постоянно замалчивать обиды, то будет расти недопонимание и накапливаться обида. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Если постоянно замалчивать обиды, то будет расти недопонимание и накапливаться обида. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

В отношениях важно разговаривать, потому что общение является залогом длительных и гармоничных отношений. Разговоры позволяют партнёрам выражать свои мысли, чувства, потребности и ожидания, что способствует пониманию друг друга и укрепляет связь между ними. Когда люди открыто общаются, они могут решать конфликты, находить компромиссы, строить планы на будущее и поддерживать эмоциональную близость. Разговоры также помогают избежать недопониманий, предотвращают накопление обид и разочарований.

Многие люди почему-то думают, что их вторая половинка экстрасенс и обязательно прочтёт мысли или догадается, почему у них плохое настроение. Но не будьте так наивны, в первую очередь каждый думает о себе и следит за личным эмоциональным состоянием. Если вас что-то не устраивает или гнетёт, об этом нужно срочно сообщить любимому человеку, ведь только так он сможет понять и помочь.

Правило №4: Делать всё по обоюдному согласию

В здоровых отношениях решения всегда принимают оба партнёра, в противном случае это больше похоже на диктатуру. Фото © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

В здоровых отношениях решения всегда принимают оба партнёра, в противном случае это больше похоже на диктатуру. Фото © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Когда обе стороны согласны на то, что происходит в отношениях, они чувствуют себя равноправными и уважаемыми. Обоюдное согласие также оказывает влияние на более эффективное решение конфликтов и проблем. Когда каждый партнёр выражает своё мнение и говорит о потребностях, можно легко найти компромиссы и решения, которые будут удовлетворительны для обоих. Например, если один партнёр хочет провести выходной дома, а другой жаждет пойти на прогулку, они могут найти компромиссное решение, которое устроит обоих: провести день дома, а вечером отправиться гулять. Когда в отношениях все решения принимает один человек, это негативно сказывается на состоянии другого. В какой-то момент он может почувствовать себя в клетке и просто сбежать из неё.

Отношения — это тяжёлая каждодневная работа. Но стоит заметить, что результат этих трудов всегда самый приятный. Ранее Life.ru поделился четырьмя советами от Розы Сябитовой для тех, кто не хочет развестись.

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Telegram / Kandinsky

Дана Третьякова
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