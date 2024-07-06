Психолог раскрыл 4 хитрых способа отказаться, не сказав "нет"

Когда чужие дела всегда важнее личных и вы не умеете говорить "нет" — это повод задуматься, почему так происходит. Умение отказывать идёт рука об руку с умением выстраивать личные границы и любовью к себе. Часто, соглашаясь на чью-то просьбу, люди испытывают внутренние страдания от того, что в очередной раз не смогли отстоять свою позицию и снова пошли на поводу у других. Однако, если сказать "нет" вам очень сложно морально, есть другие способы донести до собеседника свой отказ. Об этих способах сейчас поговорим.

Замена слова "нет"

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Чаще всего именно категоричность этой частицы даёт внутреннее чувство вины. Помочь решить эту проблему может замена частицы "нет" на другое слово или даже фразу: "Вряд ли у меня получится", "Могу постараться, но не уверена".

Альтернатива

Как правило, когда вам задают вопрос, надеются услышать конкретный ответ: "Да, приду" или "Да, сделаю". Лайфхак заключается в том, что, отвечая на него, вы изначально не дадите человеку утвердительного ответа, а предложите несколько вариантов, как можно решить проблему без вашей помощи. "Таким образом вы даёте понять собеседнику, что не горите желанием это делать", — подсказывает кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова.

Отложить решение

"Как-нибудь в следующий раз", "Можем вернуться к этому вопросу позже" — вы не говорите собеседнику "нет", но и не соглашаетесь. Вместо этого предлагаете отложить решение вопроса до следующего раза. Такая формулировка легче воспринимается говорящим, он не чувствует себя в этот момент виноватым. А тот, кто получил ответ, как говорит психолог, уходит ни с чем, ведь его просьба осталась неудовлетворённой.

Ранние договорённости

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Как правило, неожиданные просьбы-предложения застают врасплох. Если человек не умеет вовремя сориентироваться, тогда такие личности чаще становятся мишенью для людей, которым что-то надо от других. Если отказать напрямую сложно, тогда можно сослаться на ранние договорённости. Например: "У меня уже есть планы на завтра, я не смогу помочь/сделать/прийти", "Этот день уже распланировал заранее".

Если вам категорически не хочется что-то делать, следует прямо об этом сказать собеседнику и не думать, как мягче отказать или что бы такого придумать, чтобы это более правдоподобно выглядело. Вы имеете право на своё мнение, и оно очень важно. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог