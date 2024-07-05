Психолог рассказала Life.ru, давать ли шанс мужчине, который с первого взгляда не приглянулся

Безусловно, первое впечатление важно. Именно оно формирует бессознательно ядро нашего мнения о человеке. Но всё же не надо забывать об обстоятельствах, которые способны исказить впечатление. Если молодой человек не очень понравился на первой встрече, стоит ли назначать второе свидание? А если да, то изменит ли оно что-то?

Life.ru поговорил с женским психологом Паулиной Золотинской на эту тему и узнал много интересного. Что может не понравиться женщине в мужчине на первом свидании? Так ли критично, если не всё в партнёре не понравилось? Что делать: давать второй шанс или нет? Раскладываем всё по полочкам.

Не понравился внешний вид

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Есть у нас поговорка, что "встречают по одёжке, а провожают по уму". Внешний вид человека — первый маркер, который формирует наше мнение. Со слов эксперта, обстоятельства и причины выбора или отказа от одежды при случайном знакомстве имеют место. И если человек предстал перед вами в трениках, это не означает, что таков его вид на каждый день.

Чтобы понять предпочтения во внешнем виде, нужна хоть какая-то периодичность встреч. Так же можно сказать про стиль в целом Паулина Золотинская Женский психолог

Также, продолжает психолог, мы оцениваем людей относительно своих типажных предпочтений. И если человек является противоположностью, то подсознательно мы его отмечаем как непригодного для дальнейшей коммуникации. Тем временем другой типаж не значит хуже или плохой. Просто надо дать себе время на форматирование непривычной картинки.

Не понравилось ведение разговора

"Вас может оттолкнуть молчаливость и угрюмость или, наоборот, повышенная словоохотливость. При первом общении любая крайняя форма может говорить об элементарном волнении", — подчёркивает эксперт. Так или иначе, все мы хотим если уж не понравиться, то произвести впечатление точно. Здесь можно попробовать разрядить атмосферу и создать состояние спокойствия и лёгкости. Через интеграцию шутки, например.

Не понравилось взаимодействие с пространством

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Может оттолкнуть неловкость или резкость движений. Как утверждает женский психолог, без полного анализа кинестетики тела можно ошибочно предположить нестабильность нервной системы или низкую самооценку. Но тут кроме стресса ярким фактором может быть незнакомое место или плохое самочувствие.

Заметили когнитивные искажения

Не секрет, что мысль в голове отличается от того, что высказываем вслух, и уж абсолютно точно ещё больше отличается от того, как эту мысль поняли. А потом ещё и восприняли через свою призму, травмы и концепцию. Что на это влияет? Мы не берём менталитет, воспитание, различия в поколениях, мы говорим о моменте.

Так вот, если мы рассматриваем момент, то очень может быть, что нам не отозвалось общение по причине нашего состояния в данный отрезок времени Паулина Золотинская Женский психолог

Грубо говоря, звёзды не сошлись. У вас может быть банально плохое настроение или не плохое, а просто другой настрой. Не сошлись вибрациями? Да! И это именно про момент здесь и сейчас, а не про "всегда так".