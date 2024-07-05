Мужчин с лишним весом призвали срочно худеть из-за риска бесплодия и проблем с эрекцией

Ожирение — это опасное заболевание, которое может привести к развитию диабета второго типа, инсульту и инфаркту, а также бесплодию и проблемам с репродуктивной системой у мужчин. Предупредил сильный пол об опасности и дал советы бариатрический хирург Бекхан Хациев.

"В первую очередь ожирение оказывает влияние на мужскую фертильность с помощью гормонов. При наличии избыточного веса у мужчин происходит снижение гормона тестостерона, а также повышение уровня эстрогенов. Это приводит к снижению либидо, качества спермы и может стать причиной эректильной дисфункции", — объяснил Хациев в беседе с "Газете.Ru".

Также к неспособности поддерживать достаточный уровень эрекции приводит атеросклероз — заболевание, при котором стенки сосудов сужаются и теряют свою эластичность. Это способствует ухудшению кровообращения и в половых органах в том числе. Ещё на репродуктивную систему часто влияет психологическое состояние: низкая самооценка, депрессия — всё это способствует замыканию человека в себе, отсутствию интимной жизни и нежеланию вступать в физический контакт.

Врач отметил, что, несмотря на все проблемы, у ожирения есть и плюс — его можно профилактировать. То есть человеку необходимо наладить питание и начать проходить диспансеризацию.

"Нужно понимать, что ранняя диагностика и лечение могут улучшить репродуктивное здоровье, вовремя заметить проблему и решить её. Именно поэтому так важно проходить диспансеризацию. Чтобы дополнительно мотивировать себя, необходимо понимать, что забота о своём здоровье — персональная ответственность самого человека", — рассказал специалист.

Если предотвратить ожирение не получается, то необходимо посетить профильного врача. В подобной ситуации пациенту могут помочь эндокринолог и бариатрический хирург.