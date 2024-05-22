Уролог раскрыл, чем для мужчин грозит ношение тугих и узких трусов

Причиной серьёзных проблем со здоровьем у мужчин — вплоть до бесплодия и импотенции — может стать ношение узкого нижнего белья. Об этом предупредил врач – уролог-андролог Артур Богатырёв.

Он рассказал, что для нормального функционирования яичек нужно, чтобы их температура была меньше температуры тела — именно поэтому этот орган вынесен наружу. А температура органов мошонки должна составлять от 32 до 34 градусов. При ношении же неправильных трусов происходит перегрев тестикул, из-за чего снижается выработка тестостерона.

"При сочетании ношения тугого белья и сидячего образа жизни может развиться варикоцеле — расширение и застой крови в венозном сплетении вокруг яичка. На фоне этого состояния со временем тестикула может начать атрофироваться, ухудшаются показатели спермограммы, возможно развитие бесплодия и эректильной дисфункции", — пояснил уролог в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, мужчинам лучше носить боксеры или трусы-семейники. Первые можно надевать во время занятий спортом или физически активного образа жизни, а семейники могут быть более комфортными для носки в повседневной жизни или в условиях, когда человек проводит время в состоянии покоя. Также важно помнить, что во время сна в трусах и под одеялом может перегреваться мошонка, что негативно сказывается на процессе сперматогенеза.