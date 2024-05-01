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1 мая, 19:29

Американка едва не умерла от сепсиса из-за ношения узких трусов и шортов

Daily Mail: В США из-за ношения узких трусов и шортов чуть не умерла девушка

В США из-за ношения узких трусов и шортов чуть не умерла девушка. Обложка © Freepik / halayalex

В США из-за ношения узких трусов и шортов чуть не умерла девушка. Обложка © Freepik / halayalex

В жизни молодой американки произошла необычная история, которая чуть не закончилась печально. Девушка попала в больницу из-за того, что предпочитала носить узкое бельё и шорты. Это привело к тому, что у неё начались заражение и сепсис, пишет газета The Daily Mail.

25-летняя жительница Северной Каролины решила надеть на свидание узкие джинсовые шорты, которые позже чуть не отправили её на тот свет. В них американка провела около восьми часов. Она испытывала невыносимый дискомфорт, но продолжала терпеть.

Когда девушка вернулась домой, то обнаружила, что нижнее бельё натёрло огромный волдырь. При этом обращаться в больницу она не стала, подумав, что всё заживёт. Однако спустя время американка почувствовала серьёзное недомогание и всё же решила пойти к врачу. В результате у неё диагностировали сепсис и флегмону, состояние было настолько серьёзным, что девушку положили в отделение интенсивной терапии.

Через неделю медики отпустили пациентку домой, но спустя месяц у неё случился рецидив. В итоге врачам всё-таки удалось вылечить американку, но этот случай заставил их снова обратиться к молодым модницам, которые, следуя тенденциям в одежде, подвергают своё здоровье большой опасности вплоть до инвалидности. Специалисты рекомендуют носить комфортное бельё из натуральных тканей и одежду своего размера.

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Евгения Мосс
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