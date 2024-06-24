Риск бесплодия: Названы мужские заболевания, требующие срочного обращения к врачу

Некоторые мужские заболевания требуют экстренного обращения к хирургу, ведь в ином случае возникает риск остаться бесплодным, предупредил "Газету.ru" врач-уролог Владимир Степанов.

Одна из таких патологий — перекрут яичка. Причём пострадать может как подросток, так и взрослый. Это связано с аномальным скручиванием семенного канатика и нарушением кровообращения в яичке. Такое может случиться из-за травмы мошонки, резкого движения, врождённой аномалии половых органов и так далее.

"Заболевание невозможно проигнорировать, поскольку оно почти сразу проявляет себя острой болью в яичке, которая может отдавать в паховую зону и низ живота. Кроме того, визуально можно заметить сильный отёк и покраснение уплотнённого яичка, которое крайне трудно прощупать. Через некоторое время резкая боль проходит, но это обманчивое состояние. Нарушенный кровоток в яичке может привести к некрозу тканей в органе, что впоследствии потребует его полного удаления", — пояснил Степанов.

Ещё одна потенциальная проблема — парафимоз. Это когда крайняя плоть сдвигается за головку члена и вернуть её на место можно только с помощью операции. И сделать это нужно как можно быстрее, ведь при длительном сдавливании нарушается кровоснабжение в головке члена, она опухает и отекает. А больному тяжело справлять малую нужду. Понять, что что-то не так, помогает и меняющийся цвет головки. Она может стать как синеватой, так и чёрной. Это уже говорит об остром воспалительном процессе и начале отмирания тканей.

Порой случается патологическое опущение почки, чаще с правой стороны. Это называется нефроптозом и может произойти из-за травмы, будь то падение с высоты или разрыв связок, которые соединяют почки с соседними органами. Другая возможная причина — инфекции, которые влияют на ткани, удерживающие орган в определённом положении. Иногда причиной становится снижение веса или высокие спортивные нагрузки. Обычно это чувствуется как тянущая боль в пояснице при активной ходьбе, слабость, резкое понижение давления. У мужчин также могут случаться нарушения кровотока и мочевыделительной функции почек, что может провоцировать почечную недостаточность.