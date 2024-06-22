Врач перечислил продукты, положительно влияющие на потенцию мужчины

Мужское здоровье зависит от многих факторов, в том числе от рациона. О том, какие продукты положительно влияют на потенцию, врач – уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиники" Артур Богатырёв рассказал "Газете.ru".

Врач отметил, что рацион мужчины должен быть богат продуктами, которые обогащены белками и витаминами. По его словам, это морепродукты, мясо, молочная продукция, овощи, орехи и мёд вместо сахара.

Уролог также назвал пять основных продуктов, которые лучше всего влияют на потенцию. В первую очередь это мидии. В них содержится целая группа полезных веществ, включая марганец, фолиевую кислоту, железо и цинк.

"Благодаря такому набору полезных веществ от употребления мидий усиливается сексуальная активность (возбуждение происходит быстрее, а продолжительность полового акта увеличивается), улучшаются качество спермы, состояние простаты и эректильная функция. Кроме того, нормализуется кровоток в паховой области", — рассказывает специалист.

В перечень полезных для мужского здоровья продуктов также вошли гречка, богатая рутином, сельдерей и шпинат. Кроме того, специалист посоветовал начинать утро с тыквенных семечек.