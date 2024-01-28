Регион

Уведомления отключены

28 января, 10:37

Назван недуг, который приводит к импотенции и уменьшению яичек у 60% заражённых

Дерматолог Карамова: Лепра снижает либидо и потенцию у 60% инфицированных

Более половины людей, заражённых лепрой, испытывают проблемы с либидо и потенцией. Кроме того, многие из них жалуются на воспаление яичек и даже уменьшение их размера, рассказала врач-дерматолог Арфеня Карамова.

"По имеющимся данным, 60% пациентов с лепрой обнаруживают снижение либидо и проблемы с эректильной функцией. Причиной этого является гормональный дисбаланс, а также воспалительный процесс в яичках у больных", — отметила специалист в беседе с "Газетой. ru".

Лепра, называемая также проказой, представляет собой хроническое инфекционное заболевание, которое поражает кожные покровы, слизистые оболочки, органы зрения и периферическую нервную систему. В запущенных случаях недуг может привести к инвалидности. Заражённый распространяет патогены при чихании и кашле. Редко инфекция передаётся через повреждённые участки кожи, однако такие случаи встречались в медицинской практике. По словам Карамовой, у заражённых проказой наблюдается повышенный уровень фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, а также сниженный уровень тестостерона в крови. Тем не менее сама болезнь также может негативно сказываться на либидо инфицированных.

Названы основные кандидаты на роль смертоносной "болезни Х"
Названы основные кандидаты на роль смертоносной "болезни Х"

А ранее Лайф рассказывал, что белёсые пятна во рту, лихорадка и воспаление век могут быть симптомами опасной болезни. Иногда температура при этом недуге доходит до 40 градусов.

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров