Назван недуг, который приводит к импотенции и уменьшению яичек у 60% заражённых

Более половины людей, заражённых лепрой, испытывают проблемы с либидо и потенцией. Кроме того, многие из них жалуются на воспаление яичек и даже уменьшение их размера, рассказала врач-дерматолог Арфеня Карамова.

"По имеющимся данным, 60% пациентов с лепрой обнаруживают снижение либидо и проблемы с эректильной функцией. Причиной этого является гормональный дисбаланс, а также воспалительный процесс в яичках у больных", — отметила специалист в беседе с "Газетой. ru".

Лепра, называемая также проказой, представляет собой хроническое инфекционное заболевание, которое поражает кожные покровы, слизистые оболочки, органы зрения и периферическую нервную систему. В запущенных случаях недуг может привести к инвалидности. Заражённый распространяет патогены при чихании и кашле. Редко инфекция передаётся через повреждённые участки кожи, однако такие случаи встречались в медицинской практике. По словам Карамовой, у заражённых проказой наблюдается повышенный уровень фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, а также сниженный уровень тестостерона в крови. Тем не менее сама болезнь также может негативно сказываться на либидо инфицированных.