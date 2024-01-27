Врач назвала белёсые пятна во рту и воспаление век симптомом опасной болезни

После этого, по её словам, на лице, за ушами и подмышками появляются красные пятна, распространяющиеся по всему телу. Как правило, заболевание длится от семи до десяти дней. Хотя, если пациент ослаблен, симптомы могут наблюдаться и дольше. Медик посоветовала при первых признаках заболевания оставаться дома, чтобы никого не заразить, и вызвать врача.