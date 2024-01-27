Врач назвала белёсые пятна во рту и воспаление век симптомом опасной болезни
Врач Беляева: Для кори характерны белёсые пятна во рту и высокая температура
Лихорадка, белёсые пятна в полости рта и слабость являются основными признаками кори. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач общей практики Мария Беляева.
По её словам, корь — это заболевание вирусной природы, имеющее высокую степень заразности и начинающееся с лихорадки.
"Иногда температура при этом недуге доходит до 40 градусов. Также фиксируются слабость, астения, лающий кашель, чихание, заложенность носа. Характерно для кори и воспаление век. В первые дни заболевания наблюдаются белёсые пятна в полости рта", — пояснила Беляева.
После этого, по её словам, на лице, за ушами и подмышками появляются красные пятна, распространяющиеся по всему телу. Как правило, заболевание длится от семи до десяти дней. Хотя, если пациент ослаблен, симптомы могут наблюдаться и дольше. Медик посоветовала при первых признаках заболевания оставаться дома, чтобы никого не заразить, и вызвать врача.
Ранее стало известно, что в 11 детсадах Ростова-на-Дону обнаружили корь. Роспотребнадзор ввёл в учреждениях ограничения. Те, кто не привит либо не переболел корью, на протяжении трёх недель не имеют права посещать садик.
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