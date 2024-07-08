Путин назвал укрепление российских семей главным приоритетом для государства

Работа на укрепление российских семей является приоритетным направлением в деятельности государства, важнее ничего не может быть. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ.

"Для нас — для государства — не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более в Год семьи в России", — сказал глава государства.