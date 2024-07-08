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8 июля, 12:50

Путин назвал укрепление российских семей главным приоритетом для государства

Работа на укрепление российских семей является приоритетным направлением в деятельности государства, важнее ничего не может быть. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ.

"Для нас — для государства — не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более в Год семьи в России", — сказал глава государства.

День Петра и Февронии 8 июля: каноны счастливой семейной жизни, по мнению психолога Лабковского
День Петра и Февронии 8 июля: каноны счастливой семейной жизни, по мнению психолога Лабковского

Напомним, что конкурс "Это у нас семейное" запустил президент Владимир Путин 1 сентября 2023 года. Заявки на участие подали более полумиллиона человек. Финал соревнования проходит с 5-го по 8 июля в мастерской управления "Сенеж". Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий на пять миллионов рублей. Кстати, сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. Он приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен как праздник указом президента от 28 июня 2022 года.

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Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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