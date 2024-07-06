Финальный этап конкурса "Это у нас семейное" стартовал в Подмосковье
Участники финала конкурса "Это у нас семейное". Обложка © Предоставлено Life.ru
Триста российских семей из 83 регионов посетили мастерскую управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске для участия в финале конкурса "Это у нас семейное", который стартовал 5 июля. Командам предстоит выполнить целую серию интеллектуальных, творческих и логических заданий, а также поучаствовать в мастер-классах, дискуссиях и концертах.
Финал конкурса "Это у нас семейное" стартовал в Подмосковье. Видео © Предоставлено Life.ru
"Когда-то Лев Толстой сказал, что по-настоящему счастлив тот человек, который счастлив в своей семье, в своём доме. Эти слова про вас. Спасибо за пример, который вы подаёте своим детям, больше того — всей стране", — процитировал классика в приветственном слове к участникам замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Самому юному участнику финала всего пять лет, самому старшему — 91 год. Всего за право называться победителями конкурса приехали побороться 1897 человек. Итоги объединяющего разные поколения проекта будут объявлены 8 июля — в День любви, семьи и верности.
О запуске нового проекта платформы "Россия — страна возможностей", конкурса "Это у нас семейное", президент страны Владимир Путин объявил 1 сентября 2023 года на открытом уроке в мастерской управления "Сенеж". Заявки на участие подали более 500 тысяч человек.