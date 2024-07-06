Финальный этап конкурса "Это у нас семейное" стартовал в Подмосковье

Триста российских семей из 83 регионов посетили мастерскую управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске для участия в финале конкурса "Это у нас семейное", который стартовал 5 июля. Командам предстоит выполнить целую серию интеллектуальных, творческих и логических заданий, а также поучаствовать в мастер-классах, дискуссиях и концертах.

Финал конкурса "Это у нас семейное" стартовал в Подмосковье. Видео © Предоставлено Life.ru

"Когда-то Лев Толстой сказал, что по-настоящему счастлив тот человек, который счастлив в своей семье, в своём доме. Эти слова про вас. Спасибо за пример, который вы подаёте своим детям, больше того — всей стране", — процитировал классика в приветственном слове к участникам замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.