На Международной выставке-форуме "Россия", которая завершает работу на ВДНХ, в понедельник прошёл Всероссийский парад семьи. Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Видео © Life.ru

В торжественном шествии приняли участие сотни россиян, в том числе известные политические деятели и спортсмены. По аллеям выставки торжественно прошли многодетные семьи из разных городов страны, бабушки и дедушки, дети и внуки. Стройными рядами участники направились от Северной петли до фонтана "‎Дружба народов" и главной уличной сцены, где их ждал масштабный концерт.











Всероссийский парад семьи в этом году состоялся более чем в 100 городах по всей стране. Программа торжественного мероприятия насыщенная: помимо шествия были организованы интерактивные площадки, где водили хороводы, пили чай из самовара и угощали разными вкусностями. Кроме того, желающие могли попробовать себя в спортивных играх и эстафетах, а также мастер-классах по семейному рисунку.









