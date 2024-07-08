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8 июля, 18:58

На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи

На Международной выставке-форуме "Россия", которая завершает работу на ВДНХ, в понедельник прошёл Всероссийский парад семьи. Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Видео © Life.ru

В торжественном шествии приняли участие сотни россиян, в том числе известные политические деятели и спортсмены. По аллеям выставки торжественно прошли многодетные семьи из разных городов страны, бабушки и дедушки, дети и внуки. Стройными рядами участники направились от Северной петли до фонтана "‎Дружба народов" и главной уличной сцены, где их ждал масштабный концерт.

  • На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

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Всероссийский парад семьи в этом году состоялся более чем в 100 городах по всей стране. Программа торжественного мероприятия насыщенная: помимо шествия были организованы интерактивные площадки, где водили хороводы, пили чай из самовара и угощали разными вкусностями. Кроме того, желающие могли попробовать себя в спортивных играх и эстафетах, а также мастер-классах по семейному рисунку.

  • На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

На выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

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Напомним, с 8 июля 2008 года в России ежегодно отмечают День семьи, любви и верности. Праздник посвящён главным покровителям домашнего очага — муромскому князю XIII века Петру и его жене Февронии. Считается, что любовь канонизированных святых была настолько крепка, что о сотворённых ею чудесах знают спустя множество веков. Традиционно в день памяти святых по всей стране проходят торжественные мероприятия и конкурсы. Так, например, в Казани День семьи, любви и верности отпраздновали 11-часовым фестивалем.

Обложка ©

Life.ru

Никита Осипов
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