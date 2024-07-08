Путин положительно оценил идею сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным

На встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею сделать проект ежегодным. Это поможет сблизить поколения.

"Идея хорошая, постараемся так эту работу на будущее и организовать", — сказал президент.