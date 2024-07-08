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8 июля, 14:10

Путин положительно оценил идею сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным

На встрече с финалистами конкурса "Это у нас семейное" президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею сделать проект ежегодным. Это поможет сблизить поколения.

"Идея хорошая, постараемся так эту работу на будущее и организовать", — сказал президент.

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Дата официально установлена как праздник указом президента от 28 июня 2022 года.

В Подмосковье завершаются оценочные дни финала конкурса "Это у нас семейное"
В Подмосковье завершаются оценочные дни финала конкурса "Это у нас семейное"

Напомним, что проект "Это у нас семейное" стартовал 1 сентября 2023 года по инициативе Владимира Путина. Заявки на участие подали более полумиллиона человек. Финал соревнования проходит с 5-го по 8 июля в мастерской управления "Сенеж". Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий на пять миллионов рублей, а также путёвку в отпуск.

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Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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