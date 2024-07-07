В Подмосковье завершаются оценочные дни финала конкурса "Это у нас семейное"

Уже сегодня, 7 июля, завершаются оценочные дни финала конкурса "Это у нас семейное". Два дня 300 семейных команд выполняли задания, показывая свои лучшие качества, и только 30 станут победителями. Их имена объявят на торжественной церемонии в День семьи, любви и верности 8 июля.

Семьи показали свои эрудицию, смекалку, способность работать слаженно, несмотря на разницу в возрасте, слышать и понимать друг друга. Как отметила замгендиректора АНО "Россия — страна возможностей", организовавшей конкурс, Оксана Ачкасова, для оценки способностей была даже разработана специальная методология.

Финалисты конкурса "Это у нас семейное". Фото © Предоставлено Life.ru

"Оценить работу семейной команды — непростая задача, ведь в соревнованиях принимают участие и родители, и дети, и бабушки с дедушками. Разумеется, у них разная скорость и разные навыки. Специально к финалу была разработана методология оценки, в которой главный акцент сделан на критериях, влияющих на благополучие семьи, — это взаимопонимание, поддержка и взаимовыручка, уважение, доверие, ответственное отношение к жизни", — пояснила она.

К слову, опрос, проведённый перед запуском конкурса, показал, что именно эти качества россияне считают главными семейными ценностями. В финале участники выполнили 11 заданий, представляющих собой разнонаправленные ситуации, возникающие в каждой семье. Они требовали выработки коллективного и неочевидного решения.

Финалисты конкурса "Это у нас семейное". Фото © Предоставлено Life.ru

Это взаимодействие оценивалось экспертами с психологическим образованием. Они смотрели, как команды вместе справляются с трудностями, заботятся друг о друге, как сильна их эмоциональная связь и могут ли они договориться без взаимных упрёков. В пример Ачкасова привела ситуацию, при которой у родителей и детей разное мнение по той или иной теме.

"В ситуации, когда у родителей и детей разные ответы на вопрос, будут ли они бережно относиться к мнению друг друга? Ведь в условиях ограниченного времени маме с папой проще использовать свой авторитет. По условиям наших заданий в команде важно учитывать мнение каждого и договориться. В этом смысл объединяющих заданий", — отметила она.

Финалисты конкурса "Это у нас семейное". Фото © Предоставлено Life.ru