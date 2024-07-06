ВЦИОМ: 83% россиян поддержали проведение конкурса "Это у нас семейное"

Около 83% граждан России одобряют проведение конкурса "Это у нас семейное", который проводит президентская платформа "Россия — страна возможностей". А 77% россиян убеждены, что проект помогает сближению поколений. Об этом говорится в исследовании, которое ко Дню семьи, любви и верности провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Его итоги прокомментировал ректор Президентской академии и гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Конкурс дал мощный заряд креатива, совместного созидания, подарил традицию семейных дискуссий и советов, а в ком-то пробудил энергию творчества, любви к жизни! По результатам всероссийского исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, которое мы провели накануне финала, 83% россиян поддержали проведение конкурса "Это у нас семейное". Это высокая оценка нашей работы, которая показывает, что мы движемся в верном и востребованном направлении", — пояснил он.

Итоги опроса демонстрируют, что среди россиян, осведомлённых о конкурсе, доля выразивших поддержку проекту даже выше — 92%. Респондентов с противоположным мнением весьма немного — только 2%. Кроме того, 84% опрошенных считают, что подобные конкурсы необходимы России. Во ВЦИОМе также провели анализ мнения россиян об эффекте, который проект оказывает на общество. Большинство из участвовавших в исследовании (80%) считают, что конкурс продвигает семейные ценности. А в возрастных категориях от 35 до 44 лет, от 45 до 59 лет, а также от 60 и старше этот показатель даже выше и достигает 81%. Кроме того, 77% россиян считают, что "Это у нас семейное" помогает людям разных поколений находить общий язык.