"Своей жизни не останется": Психолог рассказал, угрожают ли спортзалы традиционным ценностям

Психолог Артемий Сибирский не согласился с высказыванием сенатора Ольги Ковитиди, которая осудила российских мужчин, посещающих спортивные залы и салоны красоты. Как считает специалист, ничего зазорного в уходе за собой нет и было бы неплохо, если бы каждый стремился следить за своим здоровьем и телом.

По словам Сибирского, в демонстрации успехов нет ничего плохого, за исключением случаев, когда увлечения переходят в фазу фанатизма. К примеру, если мужчина постоянно проводит время в фитнес-клубе или на шопинге. А в остальных случаях работа над собой очень даже важна для мужчин, так как она позволяет реализовать внутренний потенциал и амбиции. Также не менее ценен и уход за собой. Быть чистоплотным, иметь потребность в хорошем уровне жизни, как подчеркнул психолог, это совершенно нормально.

"Если мужчина собой не занимается, во что он превратится? У человека, который только работает и является кормильцем семьи, своей жизни тогда не останется", — резюмировал Сибирский в беседе с "Вечерней Москвой".