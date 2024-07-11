Сенатор Ковитиди раскритиковала нарциссичных мужчин в спортзалах и салонах красоты
Сенатор Ковитиди: Мужчина должен работать, а не ходить в спортзал
Мужчина должен работать и обеспечивать свою семью, а не торчать в спортзале часами. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
По её словам, мужчины предпочитают любоваться своим телом в спортзалах, а не работать и зарабатывать деньги для семьи.
"Наши мужчины где сегодня? Они в спортивных залах, они смотрят на красоту своего тела. У нас сегодня мужчин в салонах красоты, наверное, больше, чем женщин", — считает Ковитиди.
Вероятно, сенатор Ковитиди позабыла о проблемах со здоровьем, которые могут спровоцировать переутомление на работе и отсутствие физической активности. Такому мужчине наверняка придётся решать вопрос с лишним весом. Ранее врач сообщил, что ожирение может привести к инсульту, инфаркту и проблемам с репродуктивной системой у представителей сильного пола.
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