Сенатор Ковитиди раскритиковала нарциссичных мужчин в спортзалах и салонах красоты

Мужчина должен работать и обеспечивать свою семью, а не торчать в спортзале часами. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

По её словам, мужчины предпочитают любоваться своим телом в спортзалах, а не работать и зарабатывать деньги для семьи.

"Наши мужчины где сегодня? Они в спортивных залах, они смотрят на красоту своего тела. У нас сегодня мужчин в салонах красоты, наверное, больше, чем женщин", — считает Ковитиди.