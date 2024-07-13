Золотые мальчики: Не только красивые, но и самые дорогие игроки Евро-2024

Евро-2024 представляет собой значимое событие в мире футбола, где лучшие команды Европы сражаются за почётный титул чемпиона. Турнир также способствует развитию этого вида спорта в стране-организаторе и приносит экономическую выгоду благодаря туристическому потоку и спонсорским контрактам. Но лучше всех, конечно же, зарабатывают футболисты. Их многомиллионные контракты поражают поклонников, ведь за такие деньги каждый должен постоянно забивать голы. Однако на чемпионате не все честно отработали свои деньги. Life.ru подготовил топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Евро-2024 и расскажет, кого мы увидим в финале Евро 14 июля, а кто с треском вылетел.

1. Джуд Беллингем (Англия)

Финалисты Евро-2024: в финале чемпионата встретятся команды Англии и Испании. Фото © ТАСС / Zuma

Джуду Беллингему всего 21 год, а он уже зарабатывает 180 миллионов евро. Футболист представлял страну на Евро-2020 и вернулся вновь на Евро-2024. Молодой человек покорил болельщиков своим чудо-голом в ворота Словакии. Джуд забросил мяч на 95-й минуте, когда счёт между командами был 1:1. Беллингема расценивают как некоего "спасителя" для сборной Англии, ведь все уверены в его таланте. На днях команда Туманного Альбиона победила нидерландцев и вышла в финал чемпионата. Посмотрим, как юный миллионер покажет себя в решающем матче и оправдает ли возложенные ожидания и вложенные деньги.

2. Килиан Мбаппе (Франция)

Килиан Мбаппе подвёл сборную Франции на Евро-2024 и не смог вывести её в финал. Фото © ТАСС / АР

На втором месте рейтинга самых дорогих игроков Евро-2024 оказался Килиан Мбаппе — капитан сборной Франции. В свои 25 лет он зарабатывает 180 миллионов евро. Этот чемпионат для Мбаппе оказался провальным, ведь он не смог довести команду до финала. В шаге от победы французов остановила сборная Испании. В этом матче, кстати, футболист показал себя, мягко говоря, не очень. Он постоянно пропускал удачные моменты и проявлял слабую активность. Кажется, его "зарплата" в этом году была неоправданно велика.

3. Флориан Вирц (Германия)

Флориан Вирц забил самый первый гол на Евро-2024. Фото © ТАСС / dpa

Стоимость контракта с Флорианом Вирцем составляет 130 миллионов евро. На чемпионате он представляет сборную Германии. Первый гол на Евро-2024 принадлежит именно Флориану. Первый матч Германии состоялся со сборной Шотландии, который закончился с разгромным счётом 5:1. Этот чемпионат стал для команды относительно удачным, ведь они дошли до четвертьфинала, чего не получалось сделать много лет. В этом, конечно, есть немалая заслуга юной футбольной звезды Флориана.

4. Родри (Испания)

Родри является одним из самых опытных игроков сборной Испании. Фото © ТАСС / ЕРА

Футболисту Родри 27 лет, и он стал одним из самых высокооплачиваемых игроков на Евро-2024. Стоимость контракта с ним оценивается в 120 миллионов евро. Молодой человек, кстати, уже не первый раз играет за национальную команду, имеет в этом большой опыт. В 2024 году полузащитник отлично показал себя на чемпионате и смог привести команду к финалу. Теперь им предстоит сразиться со сборной Англии и узнать, кто станет сильнейшей командой и лучшим игроком Евро-2024.

5. Хави Симонс (Нидерланды)

Хави Симонс — самый дорогой игрок сборной Нидерландов на Евро-2024. Фото © ТАСС / ЕРА

В этом году сборная Нидерландов дошла до полуфинала Евро-2024. Одним из самых высокооплачиваемых игроков команды является Хави Симонс. Конечно, по сравнению с предыдущими футболистами его гонорар значительно скромнее, однако неплох: он составляет 80 миллионов евро. И, кстати, свои деньги Хави на этом чемпионате отработал сполна и провёл отличные матчи. Но полуфинальную схватку с "дорогущими" английскими игроками он всё же не выдержал.