Всемирный день бортпроводника 12 июля: 5 звёзд, которые когда-то были стюардессами

Каждый год 12 июля отмечается Всемирный день бортпроводника. Сегодня мы решили не только выразить благодарность тем, кто делает наши перелёты комфортными и безопасными, но и вспомнить, что многие знаменитости начинали свою карьеру именно в небе! Собрали пять удивительных историй о звёздах, которые тоже когда-то были стюардессами.

Zivert: путь к мечте через облака

Звёздные стюардессы: кто из звёзд работал в небе. Фото © ТАСС / Пименов Роман

Кто бы мог подумать, что яркая и талантливая Zivert, завоевавшая сердца миллионов, начинала свой путь в небе? Юлия Зиверт мечтала о сцене с детства, но для записи песен нужны были деньги. И вот, свежая выпускница, она отправляется работать стюардессой. Представьте себе, летая по всему миру, девушка копила средства для своей музыкальной карьеры. Каждое путешествие за границу было шансом показать свой талант. И хотя международная слава ещё впереди, в России её уже обожают!

Крис Дженнер: рождение легенды

Знаменитости, которые начинали как бортпроводники. Фото © ТАСС / ЕРА / CAROLINE BREHMAN

Задолго до того, как стать матерью самого известного клана Кардашьян, Крис Дженнер работала стюардессой в American Airlines. Красота и харизма Крис привлекали к ней внимание каждого, кто встречался на её пути. Вскоре жизнь женщины изменилась навсегда — она вышла замуж за адвоката Роба Кардашьяна. А дальше — роскошные автомобили, светская жизнь и рождение четверых детей, которые стали иконами нашего времени.

Королева Сильвия: любовь под крыльями

Пять звёзд, которые были стюардессами: даже королевы раньше были бортпроводницами. Фото © ТАСС / dpa / Silas Stein

Вы не поверите, но шведская королева Сильвия когда-то тоже была стюардессой! Ещё она работала гидом-переводчиком в аргентинском консульстве. Именно на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году она встретила будущего короля Швеции Карла XVI Густава. Их история — настоящая сказка, и, конечно, после предложения руки и сердца Сильвия оставила небо ради королевских обязанностей.

Ирина Абрамович: Золушка наших дней

Знаменитые стюардессы, которые позже стали звёздами: Абрамович. Фото © lena-miro.ru

Ирина Маландина, работая стюардессой "Аэрофлота", встретила свою судьбу на высоте. На борту самолёта она познакомилась с олигархом Романом Абрамовичем, и их любовь разгорелась мгновенно. Ирина стала его женой, подарила пятерых детей и жила в роскоши. Хотя их брак распался в 2007 году, история Ирины по-прежнему вдохновляет.

Эванджелин Лилли: от небес до Голливуда

Истории звёзд: путь от стюардессы к славе. Фото © Wikipedia / Gage, Birdie Thompson

Эванджелин Лилли, звезда сериала "Остаться в живых", до своей актёрской карьеры была стюардессой в Royal Aviation. Знание французского языка помогло ей получить работу в авиакомпании, но со временем она разочаровалась в этой профессии. После банкротства компании Эванджелин поняла, что её место не в небе, а на экране. И как же хорошо, что она решила покорить Голливуд!