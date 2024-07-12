Джиган и Самойлова рассказали, куда сбежала от них 12-летняя дочь
Джиган и Самойлова похвастались, что их дочь Ариела устроилась официанткой
Дочь певца Джигана и модели Оксаны Самойловой, 12-летняя Ариела, устроилась работать официанткой в кафе. Этой новостью счастливые родители поделились с подписчиками в соцсетях.
Певец Джиган и модель Оксана Самойлова рассказали о первой работе дочери. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
Пара подчеркнула, что дочь поспешила "поскорее сбежать из дома", а они пришли поддержать её. И Джиган, и Самойлова заявили, что гордятся ребёнком.
"Мы рады", — подтвердил музыкант.
Ранее Life.ru рассказывал, что Евгения Абдулова, дочь советского и российского актёра театра и кино Александра Абдулова, сдала первое творческое испытание на вступительных экзаменах во ВГИК.
VK / Оксана Самойлова