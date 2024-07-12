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12 июля, 00:16

Джиган и Самойлова рассказали, куда сбежала от них 12-летняя дочь

Джиган и Самойлова похвастались, что их дочь Ариела устроилась официанткой

Дочь певца Джигана и модели Оксаны Самойловой, 12-летняя Ариела, устроилась работать официанткой в кафе. Этой новостью счастливые родители поделились с подписчиками в соцсетях.

Певец Джиган и модель Оксана Самойлова рассказали о первой работе дочери. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Пара подчеркнула, что дочь поспешила "поскорее сбежать из дома", а они пришли поддержать её. И Джиган, и Самойлова заявили, что гордятся ребёнком.

"Мы рады", — подтвердил музыкант.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Евгения Абдулова, дочь советского и российского актёра театра и кино Александра Абдулова, сдала первое творческое испытание на вступительных экзаменах во ВГИК.

Обложка ©

VK / Оксана Самойлова

Анатолий Симоненко
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