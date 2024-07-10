Дочь Абдулова прошла первый экзамен для поступления во ВГИК
Евгения Абдулова. Обложка © kino-teatr.ru
Евгения Абдулова, дочь советского и российского актёра театра и кино Александра Абдулова, сдала первое творческое испытание на вступительных экзаменах во ВГИК.
Теперь абитуриентку, выбравшую специальность "Режиссура кино и телевидения", ждут собеседование, письменная работа и профессиональное собеседование, пишет Kp.ru. Также будут рассматриваться результаты ЕГЭ по литературе и русскому языку.
Дочь звезды отечественного кино уже успела сыграть первые роли в фильмах "Любовь и Сакс", "Баба Мороз и тайна Нового года".
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