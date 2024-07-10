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9 июля, 23:31

Дочь Абдулова прошла первый экзамен для поступления во ВГИК

Евгения Абдулова. Обложка © kino-teatr.ru

Евгения Абдулова. Обложка © kino-teatr.ru

Евгения Абдулова, дочь советского и российского актёра театра и кино Александра Абдулова, сдала первое творческое испытание на вступительных экзаменах во ВГИК.

Теперь абитуриентку, выбравшую специальность "Режиссура кино и телевидения", ждут собеседование, письменная работа и профессиональное собеседование, пишет Kp.ru. Также будут рассматриваться результаты ЕГЭ по литературе и русскому языку.

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Артур Лапсаков
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