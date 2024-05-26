"Вся в мамочку": Дочь Началовой поделилась фото с последнего звонка и восхитила поклонников

По всей стране на этой неделе прошли последние звонки для школьников, заканчивающих обучение. Из 11-го класса в этом году также выпускается и дочь покойной певицы Юлии Началовой, рождённая в браке с экс-футболистом Евгением Алдониным.

В своём микроблоге 17-летняя Вера Алдонина опубликовала фотографии с последнего звонка. Поддержать красавицу в столь важный момент пришли бабушка Таисия Началова и отец Евгений Алдонин. К слову, после смерти матери Вера стала жить у бабушки с дедушкой, однако звёздный футболист продолжает помогать наследнице.

Вера Алдонина с бабушкой и отцом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / veraldonina

К слову, подписчики Веры восхитились её красотой и поразительным сходством с матерью.

"Как же ты на маму становишься похожа", — написал один из пользователей в комментариях.

"Какая красавица! Вся в мамочку!", — отметил другой.

"Глаза Юли", — добавил третий.