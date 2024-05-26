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26 мая, 10:51

"Вся в мамочку": Дочь Началовой поделилась фото с последнего звонка и восхитила поклонников

Дочь Началовой опубликовала фото с последнего звонка и восхитила поклонников

Вера Алдонина на последнем звонке. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / veraldonina

Вера Алдонина на последнем звонке. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / veraldonina

По всей стране на этой неделе прошли последние звонки для школьников, заканчивающих обучение. Из 11-го класса в этом году также выпускается и дочь покойной певицы Юлии Началовой, рождённая в браке с экс-футболистом Евгением Алдониным.

В своём микроблоге 17-летняя Вера Алдонина опубликовала фотографии с последнего звонка. Поддержать красавицу в столь важный момент пришли бабушка Таисия Началова и отец Евгений Алдонин. К слову, после смерти матери Вера стала жить у бабушки с дедушкой, однако звёздный футболист продолжает помогать наследнице.

Вера Алдонина с бабушкой и отцом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / veraldonina

Вера Алдонина с бабушкой и отцом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / veraldonina

К слову, подписчики Веры восхитились её красотой и поразительным сходством с матерью.

"Как же ты на маму становишься похожа", — написал один из пользователей в комментариях.

"Какая красавица! Вся в мамочку!", — отметил другой.

"Глаза Юли", — добавил третий.

Также юзеры пожелали выпускнице отличной сдачи ЕГЭ и поступить в вуз мечты. К слову, куда именно будет подавать документы наследница Началовой, пока остаётся загадкой. Не исключено, что девушка захочет построить карьеру на сцене, ведь она неоднократно уже выступала на различных площадках в Москве, включая Кремлёвский дворец.

Мамин голос: Лариса Долина вышла на одну сцену с крестницей — дочерью трагически погибшей Юлии Началовой
Мамин голос: Лариса Долина вышла на одну сцену с крестницей — дочерью трагически погибшей Юлии Началовой

Напомним, 38-летняя певица Юлия Началова умерла от заражения крови 16 марта 2019 года. У звезды были диабет второго типа, подагра и красная волчанка. Для миллионов россиян смерть исполнительницы стала настоящим шоком. А её дочка Вера только в прошлом году призналась, как пережила тот страшный день. Девочка потеряла маму в 12 лет.

Наталья Исакова
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