Запашный вспомнил симптомы болезни Началовой, ошибку которой повторил Костомаров

Певица Юлия Началова, скончавшаяся от сепсиса в 2019 году, помимо артистического дарования обладала несгибаемой силой воли. Об этом по случаю годовщины со дня её смерти рассказал гендиректор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный.

Запашный признался, что они не были близкими друзьями, виделись лишь пару раз, когда Началова приходила к нему на шоу, а также в телеэфире, однако о певице у него остались лишь тёплые воспоминания. По его словам, даже спустя столько времени память о ней нисколько не потускнела.