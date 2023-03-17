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17 марта, 12:50

Запашный вспомнил симптомы болезни Началовой, ошибку которой повторил Костомаров

Дрессировщик Запашный поделился подробностями борьбы Началовой со смертельной болезнью

<p>Певица Юлия Началова. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo-180148683_457256173" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Юлия Началова память"</a></p>

Певица Юлия Началова. Обложка © VK / "Юлия Началова память"

Певица Юлия Началова, скончавшаяся от сепсиса в 2019 году, помимо артистического дарования обладала несгибаемой силой воли. Об этом по случаю годовщины со дня её смерти рассказал гендиректор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный.

"Когда я в первый раз увидел её уже изменившиеся руки, меня поразил факт того, что она этого не стеснялась. Ничего не прятала. Она осознавала свою проблему. Не манипулировала этой информацией в свою сторону, не делала себе агрессивный PR по этой теме, но и ничего не скрывала. Боролась со своей бедой", — приводит его слова РИА ФАН.

Запашный признался, что они не были близкими друзьями, виделись лишь пару раз, когда Началова приходила к нему на шоу, а также в телеэфире, однако о певице у него остались лишь тёплые воспоминания. По его словам, даже спустя столько времени память о ней нисколько не потускнела.

"Что касается её творчества, то ещё с "Утренней звезды", где она заблистала, она подняла это знамя и достойно его несла на протяжении всей жизни", — подчеркнул Запашный.
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Как рассказывал Лайф, российская певица Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет. Это произошло ещё четыре года назад — 16 марта 2019 года. Причиной смерти известной исполнительницы стал сепсис. Известно, что до этого она обращалась к врачам из-за незаживающей ранки. Именно обычная царапина стала причиной начала в организме воспалительного процесса, в результате которого возникла гангрена. В итоге Началову пришлось ввести в медикаментозную кому, однако, несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.

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Николь Вербер
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