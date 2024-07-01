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1 июля, 10:23
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Дочь Киркорова крутила "завитушки" в школьной столовой, несмотря на замечания взрослых

Дочь Киркорова Алла-Виктория сделала тройное сальто в школьной столовой в Дубае

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория, обучаясь в школе в Дубае, почувствовала себя настолько уверенно, что решила сделать сальто в столовой, несмотря на замечания взрослых. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлены шалости 12-летней наследницы поп-короля.

Дочь Киркорова Алла-Виктория сделала тройное сальто в школьной столовой в Дубае. Видео © VK / Светский дневник

"Сегодня мы будем крутить три завитушки перед вот этой красивой женщиной! Погнали!" — сказала она и сделала оборот вокруг металлических перил, которые установлены для регулирования потока посетителей на раздаче, а не для подобных трюков.

После первого сальто та самая женщина в красной футболке и чёрных шортах сделала звёздной дочке замечание, однако Алла-Виктория, несмотря на это, выполнила второй оборот, а затем и третий, громко смеясь. Пользователи Сети не оценили такую выходку и обрушились с критикой не только на подростка, но и на отца.

"Не норма так себя вести в месте, где люди едят"; "Она уже взрослая, должна понимать"; "Избалованная гадость", — написали юзеры.

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Напомним, Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын Мартин.

Обложка ©

VK / Светский дневник

Никита Осипов
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