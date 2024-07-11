Из точки А в точку G: Life.ru узнал личность бортпроводника, которого пытается найти половина россиянок

На днях в Сети завирусились видео с альфа-стюардом "Аэрофлота", который показывает пассажирам, как правильно надевать маски, плавя их уверенным взглядом мачо. Тематические группы и чаты завалили сообщениями с просьбой разыскать красавчика и поделиться его контактами. Девушки шутят под видео: "Его боялась турбулентность", "Он ведь доведёт самолёт из пункта А в пункт G", "Тот случай, когда досмотрела инструктаж", "Самолёт вокруг него построили", "Ни стыда, ни совести, ни номера рейса".

Тот самый бортпроводник из рилсов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shura.video

SHOT выяснил личность бортпроводника, найти которого пытается половина всего женского населения страны, и узнал подробности его жизни. Грустный спойлер: он женат.

Тот самый бортпроводник из рилсов. Фото © SHOT

Альфа-стюардом оказался 35-летний Даниил из Москвы. Он женился год назад, и детей у пары пока нет. Сотрудник авиакомпании говорит на английском и испанском языках, так как с пяти лет учился в испанской школе, и играет на барабанах. У Даниила нет высшего образования: он несколько раз поступал в разные вузы, но все бросал. Но после курсов "Аэрофлота" он влюбился в профессию бортпроводника, где часто приходится защищать женщин от пьяных пассажиров.

Тот самый бортпроводник из рилсов. Фото © SHOT