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11 июля, 10:00

Из точки А в точку G: Life.ru узнал личность бортпроводника, которого пытается найти половина россиянок

Бортпроводником из рилсов оказался 35-летний Даниил из Москвы

На днях в Сети завирусились видео с альфа-стюардом "Аэрофлота", который показывает пассажирам, как правильно надевать маски, плавя их уверенным взглядом мачо. Тематические группы и чаты завалили сообщениями с просьбой разыскать красавчика и поделиться его контактами. Девушки шутят под видео: "Его боялась турбулентность", "Он ведь доведёт самолёт из пункта А в пункт G", "Тот случай, когда досмотрела инструктаж", "Самолёт вокруг него построили", "Ни стыда, ни совести, ни номера рейса".

Тот самый бортпроводник из рилсов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shura.video

SHOT выяснил личность бортпроводника, найти которого пытается половина всего женского населения страны, и узнал подробности его жизни. Грустный спойлер: он женат.

Тот самый бортпроводник из рилсов. Фото © SHOT

Тот самый бортпроводник из рилсов. Фото © SHOT

Альфа-стюардом оказался 35-летний Даниил из Москвы. Он женился год назад, и детей у пары пока нет. Сотрудник авиакомпании говорит на английском и испанском языках, так как с пяти лет учился в испанской школе, и играет на барабанах. У Даниила нет высшего образования: он несколько раз поступал в разные вузы, но все бросал. Но после курсов "Аэрофлота" он влюбился в профессию бортпроводника, где часто приходится защищать женщин от пьяных пассажиров.

Тот самый бортпроводник из рилсов. Фото © SHOT

Тот самый бортпроводник из рилсов. Фото © SHOT

По данным SHOT, Даниилу предлагали стать официальным лицом компании, но он отказался, потому что пришлось бы оставить полёты, которые он обожает.

Всемирный день бортпроводника: Праздник на высоте птичьего полёта
Всемирный день бортпроводника: Праздник на высоте птичьего полёта
Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shura.video

Александра Вишнякова
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