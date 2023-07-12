Всемирный день бортпроводника: Праздник на высоте птичьего полёта Не только на земле, но и в воздухе отмечают этот профессиональный праздник. Конечно, речь о стюардах и стюардессах, которые во всём мире будут принимать поздравления в один день — 12 июля. 11 июля, 21:01 Всемирный день бортпроводника гражданской авиации отмечается каждый год 12 июля. Обложка © Агентство городских новостей “Москва”

Бортпроводник — это специалист рядового состава, который может входить в состав экипажа воздушных и водных транспортных средств. Основной задачей такого специалиста является обслуживание пассажиров, забота об их безопасности, при необходимости — оказание медицинской помощи.

Когда отмечают Всемирный день бортпроводника

12 июля 2023 года свой профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации — представители одной из самых романтичных специальностей в мире, больше известные нам как стюарды и стюардессы, отмечают в 95-й раз. Дата у праздника фиксированная и каждый год одна и та же, так что запомнить будет легко. Когда и кто придумал этот праздник неизвестно, но вот момент появления самих виновников торжества в истории зафиксирован, о нём мы расскажем ниже. Всемирный день бортпроводника — это торжество, которое празднуют специалисты гражданской авиации, стюардессы и стюарды, преподаватели, студенты, слушатели курсов, выпускники профильных учебных заведений.

История праздника



Первые бортпроводники появились на рейсах в Германии в далёком 1928 году. Как было принято в то время, первыми на себе данную профессию испробовали мужчины. До этого момента обязанности по обслуживанию пассажиров нёс на себе второй пилот, что было не совсем безопасно. Потому в авиакомпании Luftganza и назначили на эту роль специально обученного человека.

А вот первой стюардессой в мире была американка по имени Эллен Чёрч. Детство девочка провела с родителями на ферме, расположенной как раз рядом с аэродромом города Креско, и маленькая Эллен почти каждый день видела взлетающие и садящиеся самолёты. Неизвестно, кем она хотела быть в будущем, но точно не планировала становиться женой фермера и ухаживать за коровами.

Отучившись и получив диплом медсестры, она устроилась на работу в больницу, однако мечта о самолётах её никак не отпускала. Тогда юная особа в феврале 1930 года пришла в офис компании Boeing Air Transport (основана в 1926 году, сейчас называется United), где встретилась с генеральным менеджером Стивом Стипмсоном. Чёрч понимала, что пилотом в Boeing её не возьмут никогда, но она предложила руководству компании пустить на борт женщин-медсестёр. В то время из-за частых авиакатастроф люди очень боялись летать на самолётах, поэтому медик на борту был отличной идеей. Хрупкая девушка не только обслуживала пассажиров как официантка, но ещё заправляла самолёт и даже могла подменить лётчика и сесть за штурвал. Тогда это было нелишним: перелёт из Великобритании в Африку занимал неделю, до Австралии — больше десяти суток. Пассажиры оценили данное нововведение, и молва о девушках-медсёстрах на борту самолёта так быстро распространилась, что в ближайшие пару месяцев все авиакомпании объявили о наборе стюардесс.

Видео с советами о том, как пройти собеседование для бортпроводников © YouTube / Alia Flight

Как стать стюардессой

Многие девушки хотя бы раз примеряли на себя роль стюардессы, ведь это не только высокооплачиваемая работа, но и отличная возможность изучить мир. Но, как и для любой другой профессии, необходимо обладать определёнными качествами и навыками.

Работа стюардессы относится к работе обслуживающего персонала и требует высокой стрессоустойчивости. Поэтому для работы необходимо прохождение специальной подготовки. Список требований к будущей стюардессе выглядит так:

владение иностранными языками;

рост и вес в пределах нормы (размер одежды до 46);

умение оперативно реагировать в нестандартных ситуациях, находить общий язык с темпераментными пассажирами;

отсутствие видимых татуировок и пирсинга;

идеальное состояние здоровья;

хорошая физическая подготовка;

презентабельная внешность, ухоженный внешний вид;

военный билет (для стюардов мужского пола);

владение техникой плавания.

В международных крупных авиакомпаниях более строгий отбор. Преимуществом станет высшее медицинское или психологическое образование, владение несколькими иностранными языками, опыт работы. Ряд авиакомпаний требует, чтобы члены экипажа не состояли в браке, не имели детей, но это относится к международным компаниям. Из-за повышенной опасности профессии женщины имеют право выйти на пенсию в 45 лет, мужчины — в 50.

Сколько и где учат на бортпроводника в России

Обучение бортпроводников в компании "Аэрофлот". Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Обучиться на данную профессию можно несколькими вариантами. Одним из самых надёжных является обучение на базе самой авиакомпании. В России курсы по обучение стюардесс/стюардов проводят такие компании, как "Россия", S7 Airlines, "Победа" и "Аэрофлот". В данном случае необходимо на официальном сайте компании узнать о наличии вакансий, пройти этапы анкетирования и медосмотр. В среднем такие курсы длятся от трёх до шести месяцев. В период обучения вы изучаете теорию и используете в дальнейшем её на практике. Помимо того, в течение обучения вы будете получать стипендию! Единственным условием бесплатного обучения будет заключение контракта с авиакомпанией, согласно которому вы должны будете отработать на организацию два-три года после окончания курсов. Вторым способом выучиться на бортпроводника являются платные школы. Стоимость обучения в Школе бортпроводников в среднем составляет от 400 000 до 600 000 рублей. Самыми известными из них можно назвать:

Технический университет гражданской авиации (г. Москва)

Университет гражданской авиации (г. Санкт-Петербург)

Учебно-тренировочный центр (УТЦ № 21, п. Внуково)

НОУ "Школа бортпроводников" (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Казань, г. Волгоград, г. Красноярск)

Jet-Service (г. Москва).

Какими качествами должен обладать бортпроводник

В этой профессии есть как базовые требования, так и преимущественные. Например, ведение здорового образа жизни сыграет в вашу пользу и добавит баллов при поступлении. Хорошо бы знать английский язык, но если вы знаете ещё хотя бы один, то это станет вашим преимуществом перед другими кандидатами. Помните, при поступлении различные авиакомпании смотрят на уровень иностранного языка. Одни компании будут приветствовать уровень знания английского языка Elementary, а другие будут требовать с кандидатов уровень Pre-Intermediate или Intermediate.

Рассказ стюардессы о том, какие строгие требования у авиакомпании Emirates. Видео © YouTube / Levytska

Интересные факты о профессии стюардессы

Бортпроводник — очень интересная профессия, ведь чего только не бывает на борту самолёта. Вот мы и собрали несколько интересных фактов, связанных с работой в небе.

У стюардесс есть своя профессиональная болезнь. Та же, что у парикмахерш и официанток, — варикозное расширение сосудов. Потому что они целый день проводят на ногах.

Год условно получил пассажир из России, укусивший израильскую стюардессу за ягодицу. Но некоторые люди готовы его понять, зная не понаслышке о качестве пищи, предлагаемой на борту самолёта.

Памела Андерсон и Кейт Мосс стали лицами британской Virgin Atlantic — авиакомпании, на борту которой, по мнению самой компании, работают самые привлекательные стюардессы.

Российский "Аэрофлот" не выпускает униформу более 48-го размера и тщательно следит за тем, чтобы их бортпроводницы были миниатюрными.

Филиппинки из Cebu Pacific Airlines объясняют правила безопасности и учат пользоваться спасательным жилетом, танцуя под хиты Леди Гаги. Видимо, эвакуироваться в случае крушения следует так же бодро.

Самые узнаваемые стюардессы — неземные ангелы авиакомпании Singapore Airlines. Грациозные восточные красавицы одеты в длинные шёлковые костюмы с национальным принтом.

Тони Блэр в 2006 году поддержал уволенную британскую стюардессу, которую отстранили от работы из-за несоблюдения дресс-кода. Нарушительница носила на шее крестик.

Стюардесса из Югославии Весна Вулович выжила при свободном падении с высоты десять тысяч метров во время авиакатастрофы.

Стюардесс раньше называли sky girls — "небесные девушки".

Требования к первым стюардессам были такими: возраст не старше 25 лет, вес не более 52 килограммов, рост не выше 160 сантиметров. В настоящее время у каждой авиакомпании свой взгляд на идеальную стюардессу.

Стюардессы в кино: популярные фильмы о профессии

О бортпроводницах снято немало кинокартин. Эта профессия считается одной из самых романтичных, неудивительно, что большинство фильмов в представленном нами списке — ромкомы.









"Вид сверху лучше" Главная героиня фильма Донна Дженсон (Гвинет Пэлтроу) мечтает вырваться из своего провинциального городка и стать стюардессой на международных авиарейсах. Но когда она решает попробовать свои силы, то по результатам теста оказывается на местных авиалиниях. Впрочем, эта работа приносит ей романтическое знакомство с юристом по имени Тэд (Марк Руффало).

"Турбулентность" Боевик 1997 года в эпоху VHS внезапно стал на постсоветском пространстве настоящим хитом, хотя в Америке с треском провалился в прокате. Картина рассказывает историю маньяка Райана Уивера (Рэй Лиотта), которого коммерческим авиарейсом отправляют для дальнейших разбирательств в Лос-Анджелес. Почуяв свой шанс на свободу, преступник расправляется со всеми, кто был на борту — экипажем, пассажирами, маршалами, кроме одной отважной стюардессы.

"Аэроплан!" Безумная комедия 1980 года высмеивает всевозможные киноштампы при помощи диковатой истории о происшествии на борту пассажирского самолёта. "Аэроплан!" — это драма, это экшен, это романтика, это музыка, это танцы", — говорится в трейлере. И всё это чистая правда. Жанровых клише, а порой и прямых отсылок тут намешано немало. В центре сюжета — попытка бывшего военного пилота Теда Страйкера (Роберт Хейз) завязать роман со стюардессой Элейн Диккенсон (Джули Хагерти).

"Терминал" Очаровательная комедия с Томом Хэнксом в главной роли рассказывает о человеке по имени Виктор Наворски из вымышленной восточноевропейской страны Кракожия. Он прилетает в Нью-Йорк и узнаёт, что его родина после переворота прекратила своё существование. Бедный Виктор теперь не может продолжить своё путешествие и остаётся жить в аэропорту, дожидаясь решения своей проблемы. За долгие месяцы неопределённости он умудряется завести массу друзей и даже найти свою любовь в лице стюардессы Амелии (Кэтрин Зета-Джонс). В конце концов именно чудаковатая девушка становится тем самым ангелом-хранителем, который помогает Виктору достичь своего хеппи-энда.

У какой авиакомпании самая красивая форма

Стюардессы и стюарды — самые стильные работники: костюмы для членов экипажа разрабатывают дизайнеры и кутюрье с мировым именем. В мире проводятся даже специальные конкурсы, где выявляют самых изысканных и модных бортпроводников. Но интриги, честно говоря, никакой. Год от года победителям становится кто-то из вот этой "золотой" пятёрки.











Qatar Airways Самыми модными и стильными были признаны стюардессы катарских авиалиний (Qatar Airways). Им по праву принадлежит первое место среди небесных модниц. Их форма тёмно-бордового цвета с уклоном в ретро, безусловно, очень красива и элегантна. Члены экипажа этой арабской авиакомпании всегда подтянуты и выглядят безупречно.

Emirates Airlines Строгий костюм бежевого цвета, алая шапочка на голове и платок под ней — это униформа стюардесс одной из самых люксовых авиакомпаний арабского региона. Сумка и туфли в тон тёмно-бордового цвета также неотъемлемые атрибуты их внешнего вида, впрочем, как и ярко-красная помада, которая всегда должна быть на губах. Требования к стюардессам Emirates очень строгие. Например, отсутствие в макияже недостаточно ярких цветов может привести за собой выговор или даже увольнение.

Etihad Роскошь и консерватизм — вот главный девиз практически каждой арабской авиакомпании. Члены экипажа должны выглядеть роскошно и по-восточному сдержанно одновременно. Однако, в отличие от стюардесс Emirates, у бортпроводниц Etihad аккуратный и очень сдержанный макияж. Наряд для стюардесс этих авиалиний был разработан итальянским дизайнером Этторе Билотта (Ettore Bilotta). Основной серый цвет костюма разбавлен кипенно-белым оттенком платка, прикреплённого к шапочке.

Air France Костюмы стюардесс французских авиалиний Air France представляют собой ансамбль от знаменитого модельера Кристиана Лакруа (Christian Lacroix). В костюме преобладает классический тёмно-синий цвет. Обязательные элементы — это белые полоски на обеих манжетах, а также широкий красный пояс, который вносит некую пикантность, так свойственную француженкам. Помимо ремня, особый шарм в наряд стюардессы добавляют шёлковые платки, шляпки и перчатки алого цвета. Создаётся впечатление, что бортпроводницы французских авиалиний — это актрисы, сошедшие с экранов телевизоров.

British Airways Компания British Airways всегда была фаворитом у дизайнеров. Эти авиалинии известны не только высоким качеством сервиса, но и шикарным обмундированием своих бортпроводников. С 2004 года компания одевает своих стюардесс в одежду бренда Julien MacDonald. Британская авиакомпания так же, как и французская, выбрала в качестве базового цвета тёмно-синий.

Авторы Андрей Ананьев