Сына Николаса Кейджа арестовали за нападение на мать

Сына 60-летнего актёра Николаса Кейджа, 33-летнего Уэстона, задержала полиция за то, что тот в Калифорнии напал на свою мать, 57-летнюю актрису и модель Кристину Фултон, пишет USA Today. В этот момент у парня случился кризис психического здоровья. К тому же он был вооружён.

Позднее отец внёс за сына залог в размере 150 тысяч долларов, парня освободили. В окружении актёра заявили, что ожидали подобного инцидента. К тому же всё произошло через два месяца после того, как Кристину заметили с сильными синяками на лице. Позже выяснилось, что её избил сын в ходе словесной перепалки. Фултон даже пришлось вызвать скорую, хотя в итоге в больницу она так и не поехала.

Сейчас правоохранители решают, будет ли дело рассматриваться как тяжкое преступление. Фултон же отрицает, что у неё с сыном произошла ссора, и просит не выносить эту историю в публичное пространство.

"У нас с Уэстоном не было ссор до инцидента. Я всегда помогала сыну в борьбе с психическим здоровьем. Я делаю всё возможное, чтобы оказывать ему постоянную поддержку, в которой он нуждается", — сообщила Фултон.