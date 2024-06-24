Бывший муж-итальянец зверски избил племянницу Ефремова и похитил их общего сына

Племянница актёра Михаила Ефремова сообщила, что стала жертвой домашнего насилия, и попросила помощи. На своей странице в соцсети 36-летняя Ольга опубликовала видео, в котором заявила, что её экс-супруг-итальянец Алессандро Сини повалил её на пол, разбил голову и похитил сына.

Племянница Ефремова заявила о побоях от экс-супруга и похищении ребёнка в Италии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / efra_morrison_studios

"Страшная ситуация! Большой преступник! Мучает моего ребёнка восьми лет, мой муж Алессандро Сини, родился в Марино, Италия, живёт в Aprilia Latina. Я, вы знаете, нахожусь под его насилием уже около девяти лет. Физическим, экономическим, кроме того, он вор, он похитил моего ребёнка — сына Арсения Ефремова", — заявила актриса, которая предстала в синяках и зелёнке.

По словам матери Ольги Анастасии Ефремовой, сейчас дочь в больнице и ей тяжело разговаривать. Не исключено, что у Ольги сотрясение мозга.

"Она прилетела в Италию, чтобы забрать на каникулы Арсения. А вот что там случилось дальше, я не знаю. Да, у них бывали конфликты, но, скажем так, — только голосовые. Сейчас дочь находится в шоковом состоянии", — отметила Анастасия в беседе с kp.ru.

Ольга Ефремова развелась с Алессандро Сини в прошлом году и вернулась в Россию. Их общий сын Арсений, которому сейчас восемь лет, остался жить с отцом. При этом мужчина не запрещал матери видеться с наследником, мальчик регулярно бывал в России. Но после начала специальной военной операции (СВО) итальянец запретил поездки на родину матери. В итоге Арсений два года не видел бабушку с дедушкой. Спустя какое-то время племянница Михаила Ефремова смогла договориться с экс-супругом и тут же прилетела в Рим, сняла квартиру, но, видимо, всё пошло не по плану.