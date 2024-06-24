Бывший муж-итальянец зверски избил племянницу Ефремова и похитил их общего сына
Племянница Ефремова обвинила экс-супруга в избиении и похищении ребёнка в Италии
Ольга Ефремова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / efra_morrison_studios
Племянница актёра Михаила Ефремова сообщила, что стала жертвой домашнего насилия, и попросила помощи. На своей странице в соцсети 36-летняя Ольга опубликовала видео, в котором заявила, что её экс-супруг-итальянец Алессандро Сини повалил её на пол, разбил голову и похитил сына.
Племянница Ефремова заявила о побоях от экс-супруга и похищении ребёнка в Италии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / efra_morrison_studios
"Страшная ситуация! Большой преступник! Мучает моего ребёнка восьми лет, мой муж Алессандро Сини, родился в Марино, Италия, живёт в Aprilia Latina. Я, вы знаете, нахожусь под его насилием уже около девяти лет. Физическим, экономическим, кроме того, он вор, он похитил моего ребёнка — сына Арсения Ефремова", — заявила актриса, которая предстала в синяках и зелёнке.
По словам матери Ольги Анастасии Ефремовой, сейчас дочь в больнице и ей тяжело разговаривать. Не исключено, что у Ольги сотрясение мозга.
"Она прилетела в Италию, чтобы забрать на каникулы Арсения. А вот что там случилось дальше, я не знаю. Да, у них бывали конфликты, но, скажем так, — только голосовые. Сейчас дочь находится в шоковом состоянии", — отметила Анастасия в беседе с kp.ru.
Ольга Ефремова развелась с Алессандро Сини в прошлом году и вернулась в Россию. Их общий сын Арсений, которому сейчас восемь лет, остался жить с отцом. При этом мужчина не запрещал матери видеться с наследником, мальчик регулярно бывал в России. Но после начала специальной военной операции (СВО) итальянец запретил поездки на родину матери. В итоге Арсений два года не видел бабушку с дедушкой. Спустя какое-то время племянница Михаила Ефремова смогла договориться с экс-супругом и тут же прилетела в Рим, сняла квартиру, но, видимо, всё пошло не по плану.
"Она не против, чтобы сын жил в Италии, но ей важно, чтобы бывший муж по первому её требованию отпускал Арсения, а ему, видимо, это не очень удобно. К тому же там большая романтическая история. В какой-то момент у неё появился другой мужчина, они разошлись, и он до сих пор не может ей этого простить. Каждый раз во время ссор он предъявляет, что она разбила ему сердце", — отметил знакомый Ефремовой адвокат Александр Бенхин.
Сам же Михаил Ефремов отбывает срок из-за смертельного ДТП. Напомним, 8 июня 2020 года актёр попал в аварию в центре Москвы, в результате которой скончался водитель грузового автомобиля — 57-летний Сергей Захаров. В аварии был виноват Ефремов, суд приговорил его к восьми годам тюрьмы, однако потом срок уменьшили до семи с половиной лет. Актёр просил выпустить его по УДО, но заявление отклонили, так как артист не явился на одно из "обязательных мероприятий" колонии, за что получил выговор. Адвокат Александр Добровинский, комментируя слухи о "покаяниях" Ефремова из мест лишения свободы, опроверг данные о письмах семье погибшего водителя со стороны актёра. А позже стало известно, что родные Захарова простили Ефремова и разрешили УДО. Сообщалось, что Ефремов хочет подать заявление на УДО в сентябре 2024 года. На решение суда будет влиять внутренняя комиссия колонии. К слову, сейчас она готова встать на сторону артиста.