"Буду разводиться с мразью": Гогена Солнцева избил любовник жены, выбив зубы за 2 млн рублей

Недавно поклонники подумали, что в жизни экс-участника "Дома-2" наконец-то началось спокойное время. На вид Гоген был погружён в отцовство и души не чаял в своём сыне Ване, который появился на свет несколько месяцев назад. Но не бывает в жизни фрика всё спокойно. Сегодня Солнцев заявил, что его избил любовник жены. Да так сильно, что выбил зубы, сделанные за несколько миллионов рублей.

— Приехал с гастролей, захожу в квартиру, там бухая козлина Полина сидит с каким-то чужим мужиком, таким же подшофе, ребёнок некормленный, памперсы не поменяны, — рассказал в социальных сетях шоумен.

Избитый Гоген Солнцев собирается судиться с женой, чей любовник выбил ему зубы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / solntcev

Потом Солнцев повествует, как попытался выгнать незваного гостя, но не рассчитал, потому что он гигант и "в два раза больше меня ростом". После, как рассказывает Гоген, начался махач: "Мне прилетело, выбил, тварь, мне все зубы за два миллиона".

На этом оскорблённый и избитый Гоген не остановился. Он решил не просто наказать свою нерадивую супругу и свершить возмездие, но и забрать у неё ребёнка, лишив родительских прав.

— Заявления накатал — на него за побои, на Полину за жестокое обращение с сыном и в опеку. Ваню я ей не оставлю, заберу у этой шельмы ребёночка, буду сейчас во все суды в набат бить. С ней сын не останется, я его заберу и не дам ей его погубить. Буду лишать родительских прав. Буду разводиться с мразью. Пусть продолжает квасить со своими любовниками, пока я их всех на нары ещё не пересажал.... Берегите своих детей! — пишет в социальных сетях Гоген Солнцев.

Гоген Солнцев с сыном Ваней. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / solntcev