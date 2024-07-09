"Буду разводиться с мразью": Гогена Солнцева избил любовник жены, выбив зубы за 2 млн рублей
У эпатажного фрика отечественного шоубиза снова в жизни какой-то треш. Казалось бы, всё только наладилось: родился ребёнок, в семье благодать. Но нет. Гогена избил любовник жены, да так сильно, что Солнцев намерен разводиться и лишать Полину родительских прав.
Недавно поклонники подумали, что в жизни экс-участника "Дома-2" наконец-то началось спокойное время. На вид Гоген был погружён в отцовство и души не чаял в своём сыне Ване, который появился на свет несколько месяцев назад. Но не бывает в жизни фрика всё спокойно. Сегодня Солнцев заявил, что его избил любовник жены. Да так сильно, что выбил зубы, сделанные за несколько миллионов рублей.
— Приехал с гастролей, захожу в квартиру, там бухая козлина Полина сидит с каким-то чужим мужиком, таким же подшофе, ребёнок некормленный, памперсы не поменяны, — рассказал в социальных сетях шоумен.
Избитый Гоген Солнцев собирается судиться с женой, чей любовник выбил ему зубы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / solntcev
Потом Солнцев повествует, как попытался выгнать незваного гостя, но не рассчитал, потому что он гигант и "в два раза больше меня ростом". После, как рассказывает Гоген, начался махач: "Мне прилетело, выбил, тварь, мне все зубы за два миллиона".
На этом оскорблённый и избитый Гоген не остановился. Он решил не просто наказать свою нерадивую супругу и свершить возмездие, но и забрать у неё ребёнка, лишив родительских прав.
— Заявления накатал — на него за побои, на Полину за жестокое обращение с сыном и в опеку. Ваню я ей не оставлю, заберу у этой шельмы ребёночка, буду сейчас во все суды в набат бить. С ней сын не останется, я его заберу и не дам ей его погубить. Буду лишать родительских прав. Буду разводиться с мразью. Пусть продолжает квасить со своими любовниками, пока я их всех на нары ещё не пересажал.... Берегите своих детей! — пишет в социальных сетях Гоген Солнцев.
Гоген Солнцев с сыном Ваней. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / solntcev
Напомним, что сначала Гоген Солнцев стал знаменитостью из-за своего высказывания, превратившегося в мем, когда кричал "адвокат". После решил срубить хайпа, женившись на бабке. На тот момент шоумену было 37, а его пассии — Екатерине Терешкович — целых 63 года! Каких только выходок эта парочка не устраивала: публичные скандалы, выяснение отношений, участие в шоу на ТВ. Гоген даже заставил жену лечь под нож пластического хирурга, чтобы та стала выглядеть моложе и красивее. Но брак Солнцева и Терешкович это не спасло.
В октябре 2021 года Гоген развёлся с женщиной и женился на собственной падчерице — Полине Давыдовой. Уже в 2024 году, в феврале, экс-участник "Дома-2" выложил фотографию с ручкой младенца, намекнув, что стал отцом. Не сразу ему поверили поклонники, однако ребёнок всё чаще стал появляться в социальных сетях фрика. Гоген даже рассказывал, что во время домашних родов чуть не потерял из-за осложнений супругу и сильно испугался.
ТАСС / Елизавета Клементьева